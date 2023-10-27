عروض «الشارقة السينمائي الدولي» تستقطب 3100 طالب

نجح «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» في استقطاب أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة، يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان، وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، حيث تابعوا جميعاً العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر عجمان.

ويأتي ذلك في وقت بدت فيه أجندة اليوم الثالث من المهرجان ثرية بورش العمل والفعاليات والجلسات النقاشية، ومن بينها جلسة «تمويل الأفلام: دليل للحصول على التمويل» التي استضافت محمد قبلاوي مدير مهرجان مالمو السينمائي، والذي أشار فيها إلى أن فكرة تنظيم مهرجان سينمائي عربي في مالمو ليس حديثة العهد. فقد سبقها تنظيم العديد من التجارب في باريس وسيدني وبرلين والولايات المتحدة الأمريكية. وقال: بدأت فكرة المهرجان في 2010 وبعد مرور 4 سنوات نجح في أن يكون أكبر وأشهر مهرجان عربي خارج المنطقة العربية، حيث استفاد كثيراً من وجوده في مالمو التي تعد مدينة الثقافة في السويد ويعيش فيها 165 جنسية، مشيراً إلى أن ما ميز المهرجان هو عدم اكتفائه بـعرض الأفلام فقط، وإنما وسع من قاعدته في 2015 عبر إنشاء سوق ومنتدى المهرجان.

من جانبه، نوّه الباحث السينمائي السعودي عبد الرحمن الغنام خلال مشاركته في جلسة «المخرج الذي بداخلك: التغلب على المخاوف لتحقق إمكانياتك الإبداعية» إلى ضرورة التعامل مع الأفلام بناءً على الإخراج والتمثيل.. موضحاً أن طبيعة التعامل مع الأعمال السينمائية يختلف من جيل لآخر. وقال: في صناعة السينما تختلف الإمكانيات الإبداعية ما بين فئات الأفلام، حيث تتنوع الرؤى الإخراجية وطرق سرد الحكاية وتقديمها للجمهور وتفاعل الشخصيات معها، ولذلك يجب دائماً التركيز على الرؤية الإخراجية التي تقود عملية التمثيل وتجسيد الشخصيات، فضلاً عن معرفة مراحل صناعة الأفلام من حيث التطوير والبحث والإنتاج والترويج وانتهاء بالعرض، مؤكداً أهمية التعاون بين المخرج والكاتب والفريق بأكمله والتعرف على آرائهم في العمل لضمان نجاحه.

من جهة أخرى، تضمنت فعاليات «السجادة الخضراء» عرض فيلم «نيكولاس الصغير» من إخراج بنجامين ماسوبر وأموندين أفرودون.