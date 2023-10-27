الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع في غزة في جلسة خاصة

أجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشات بشأن الوضع في قطاع غزة، وذلك في جلسة خاصة يوم الخميس، وسط جمود داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب.

وبدأ الاجتماع بكلمات لمندوبي إسرائيل وفلسطين.

كما شارك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بشكل مفاجئ في الاجتماع. وقالت الأمم المتحدة إنه من المقرر أن يلقي 110 متحدثين كلمة، منهم 12 فقط ألقوا كلمة يوم الخميس.

ومن المقرر أن يستأنف الاجتماع الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.

وسيجري التصويت على مشروع القرار المقدم من الأردن في نهاية الجلسة. وثمة شكوك بشأن اعتماد نص القرار نظرا لأنه يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما يحتوي على نقاط أخرى لن يوافق عليها أنصار إسرائيل في الجمعية.

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، ولكن لها أهميتها الرمزية.

وجاءت جلسة الجمعية العامة بعدما عجز مجلس الأمن الدولي عن التوصل لاتفاق على قرار يركز على تقديم المساعدات لقطاع غزة.

وفشل المجلس يوم الأربعاء في الموافقة على مشروعي قرارين. ودفع ذلك مالطا إلى الإعلان أن الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن ستتقدم بمشروع قرار خاص بها.

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