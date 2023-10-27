الصفدي: نقول لكل العالم قفوا مع الحق والعدل - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن العمل بشكل مستمر وبالتنسيق مع جميع الأشقاء من أجل أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الذي تم تقديمه اليوم بشأن الحرب على قطاع غزة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.



وأشار إلى أن مشروع القرار جاء من أجل السلام، موضحا أنه يعكس مبادئ الأمم المتحدة في وقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، كما يدعو لأن يقف الجميع مع الحق والعدالة، وحق الفلسطينيين في العيش، وحق المنطقة في العيش بسلام، ووقف هذه الحرب الكارثية التي يذهب ضحيتها الأبرياء والتي تهدد بحرب إقليمية أوسع.

وبين الصفدي خلال لقاء على شاشة "سكاي نيوز عربية" أن التنسيق العربي مستمر بشكل كبير ودائم، ونحن الآن نتعامل مع أولويات بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار وهي: وقف هذه الحرب الدمارية وحماية الغزيين من الموت الذي يتساقط عليهم، وإيصال المساعدات التي كلما تأخرت تعني موت طفلة أو امرأة أو مريض.



كما تحدث عن تنسيق لدى المجموعة العربية التي يرأسها الأردن للشهر الحالي، حيث قدمت مشروع القرار، وتعمل الآن بشكل غير منقطع لحشد الدعم الدولي له، ونقول لكل العالم قفوا مع الحق والعدل ووقف الموت والحرب.



وأعرب عن أمل المجموعة من جميع شركائها في المجتمع الدولي أن يقفوا معهم وأن يقولوا إن لا دولة فوق القانون، وأن إسرائيل ليست فوق القانون، وأن الفلسطينيين الذين يستشهدون هم بشر يستحقون العيش، وإن لا شيء يبرر تشريدهم وتجويعهم وتعطيشهم بهذا الشكل الذي نراه.



وعند سؤاله عن إمكانية تصويت الجمعية العامة على مشروع القرار العربي وإن لمس تغيرا في المواقف الدولية، أجاب الصفدي هنالك جهد كبير ونأمل أن يكون هناك تجاوبا.. نقول للعالم قفوا مع الحق أو الباطل، قفوا مع الحياة أو الموت.. الجهود مستمرة ونأمل أن يصوت أكبر عدد ممكن مع هذا القرار؛ الذي ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة، ويعكس إنسانيتنا المشتركة، ويدعو إلى وقف الحرب، وإدخال المساعدات، وحماية المنطقة من هذه الحرب المستمرة.



وقال إن الدعوة إلى حماية المدنيين تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن العقاب الجماعي على المدنيين وتجويعهم من جرائم الحرب، بغض النظر عن كل التبريرات والتفسيرات، فهنالك فلسطينيون أبرياء يستشهدون ساعة بعد ساعة، وأطفال يدفنون تحت الركام، وأمهات لا تجدن شربة ماء لأبنائهن، فالأولوية الآن وقف هذه الحرب.



وأشار إلى أنه وخلال أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة، في نيويورك، قال المندوب الإسرائيلي :"إن هذه ليست حربا ضد الفلسطينيين"، ورد الصفدي بأنه :"إذا لم تكن حربا ضد الفلسطينيين فلماذا يستهدف الأبرياء؟ لماذا استشهد ابن وائل الدحدوح (مراسل قناة الجزيرة) الذي لم يتجاوز عمره 45 يوما؟".



وشدد على أن الموت الذي نشهده يتطلب من الجميع أن يتحدث بصراحة، دون ضبابية وذرائع، كما يتطلب مواقف واضحة وكلمة حق صريحة مباشرة توقف والموت والدمار والتجويع والتعطيش والعقوبات الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين ليتحقق السلام وأن كل حياة مدنية لها قيمة.



وأكد :"نحن كعرب قلنا بوضوح: ندين استهداف المدنيين فلسطينيين وإسرائيليين، لكن المندوب الإسرائيلي لم يدن ذلك.



وتابع:" لا وقت الآن للتفسيرات والمحاولات لتغطية ما يجري تحت مصطلحات سياسية، هنالك موت يجب أن يتوقف، هذا ما نقوله وهذا ما قلناه، وعلى العالم أن يقف إلى جانب الحق ومبادئ الأمم المتحدة والقيم الإنسانية المشتركة، وأن يحمي الشعب الفلسطيني مما يجري، حتى نصل إلى مرحلة توقف فيها هذه الحرب ويدرك الجميع أنه لا أمن للإسرائيليين دون أمن الفلسطينيين، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا إذا تجسدت الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، ولتتوقف دوامات العنف والموت .

ولفت إلى قول جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل واضح بأنه "لن نسمح بأي تهجير جماعي للفلسطينيين من وطنهم، وندينُ تهجيرهم داخل وطنهم المحتل، لأن ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقاتها، والعالم كله يدرك أن هذه جريمة لا يمكن السماح بها، ورأينا مواقف دولية تؤيد هذا الموقف وترفض تهجيرهم".



وشدد على أنه لن نسمح بتكرار مشاهد النكبة والنكسة، هذه المشاهد ما تزال حية في ذاكرة اللاجئين، في ذاكرتنا جميعاً، وبالتالي هذا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه، والعالم كله سمع رسالتنا بأن هذا خط أحمر، وأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سنرى إليها في الأردن حرباً جديدة.



وبالنسبة لإطلاق سراح مسلوبي الحرية، هنالك جهود كبيرة تجري من أجل ذلك، رأينا إطلاق بعضهم في وقت سابق، والجهود مستمرة من أجل ذلك، والجامعة العربية قالت بإطلاقهم، وكلنا نعمل من أجل حماية المدنيين وأن لا يكونوا مستهدفين.



وأعرب مجددا عن أمله بالوصول إلى وقف للنار والحرب، وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين الذين لحياتهم القيمة ذاتها التي هي لأي إنسان آخر.

