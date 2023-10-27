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عدوان الاحتلال على غزة يتواصل لليوم الـ 21 وارتقاء أكثر من 7000 شهيد

10/27/2023 12:21:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عدوانه على قطاع غزة وتعمّد استهداف المدنيين لليوم الـ21 على التوالي.
ولا يزال القطاع يسجل مجازر دامية بحق عائلات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فوراً.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7028 شهيداً، منهم 2913 طفلاً و1709 سيدات، و 397 مسناً، إضافة الى إصابة 18 ألفاً و484 فلسطينياً بجراح مختلفة منذ 7 تشرين الأول الجاري.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جانب تل أبيب 1400 بينهم 309 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.




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