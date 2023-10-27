لماذا ترفض سويسرا تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الصين؟

(MENAFN
- Swissinfo)
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为何瑞士不随欧盟制裁中国?
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Pourquoi la Suisse refuse de suivre les sanctions de l'UE à l'égard de la Chine
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Why is Switzerland refusing to follow EU sanctions on China? (الأصلي)
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為何瑞士不跟進歐盟制裁中國?
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كان السفير الصيني قد حذَّر من عواقب انضمام سويسرا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصينرابط خارجي . وبعد شهر من هذا التحذير، جاء القرار السويسري بعدم اللحاق بالركب الأوروبي. ورغم عدم وجود أدلة تربط بين التحذير الصيني والرفض السويسري، إلَّا أنَّ رالف ويبر، أستاذ الدراسات الأوروبية العامة في جامعة بازل، يرى أنَّ القرائن الظاهرية تشير إلى أن سويسرا تتجنب اتخاذ موقف واضح من الصين، وأن دافعها الحقيقي هو دافع اقتصادي.
ففي مارس 2021 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وشركات صينية على إثر اتهامات بانتهاك الصين لحقوق شعب الأويغور. وسارعت جميع دول الاتحاد الأوروبي، ومعظم القوى الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأيسلندا والنرويج، إلى تطبيق هذه العقوبات. وظلَّت سويسرا، التي تردَّدت في اعتماد العقوبات، ترزح تحت ضغوط لاتخاذ قرار في هذه المسألة.
سويسرا "تتورَّع" عن إثارة غضب الصين
جاء قرار الحكومة السويسرية برفض العقوبات على الصين في ديسمبر 2022. ولكن، ووفقًا لتقريررابط خارجي صدر مؤخَّرًا في صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ السويسرية، ظلَّ هذا القرار طي الكتمان، إذ لم تقدِّم الحكومة تفاصيل عنه للعامة. ويعلِّق ويبر قائلًا: "يقولون [المسؤولون الحكوميون] إنهم لن يقدموا معلومات أخرى حول هذا القرار، ولكنهم مدينون لنا بتوضيح".
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