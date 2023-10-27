لماذا ترفض سويسرا تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الصين؟

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MENAFN - Swissinfo) 中文 (zh) 为何瑞士不随欧盟制裁中国?Français (fr) Pourquoi la Suisse refuse de suivre les sanctions de l'UE à l'égard de la ChineEnglish (en) Why is Switzerland refusing to follow EU sanctions on China? (الأصلي)中文 (zh) 為何瑞士不跟進歐盟制裁中國?

كان السفير الصيني قد حذَّر من عواقب انضمام سويسرا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصينرابط خارجي . وبعد شهر من هذا التحذير، جاء القرار السويسري بعدم اللحاق بالركب الأوروبي. ورغم عدم وجود أدلة تربط بين التحذير الصيني والرفض السويسري، إلَّا أنَّ رالف ويبر، أستاذ الدراسات الأوروبية العامة في جامعة بازل، يرى أنَّ القرائن الظاهرية تشير إلى أن سويسرا تتجنب اتخاذ موقف واضح من الصين، وأن دافعها الحقيقي هو دافع اقتصادي.

ففي مارس 2021 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وشركات صينية على إثر اتهامات بانتهاك الصين لحقوق شعب الأويغور. وسارعت جميع دول الاتحاد الأوروبي، ومعظم القوى الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأيسلندا والنرويج، إلى تطبيق هذه العقوبات. وظلَّت سويسرا، التي تردَّدت في اعتماد العقوبات، ترزح تحت ضغوط لاتخاذ قرار في هذه المسألة.

سويسرا "تتورَّع" عن إثارة غضب الصين

جاء قرار الحكومة السويسرية برفض العقوبات على الصين في ديسمبر 2022. ولكن، ووفقًا لتقريررابط خارجي صدر مؤخَّرًا في صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ السويسرية، ظلَّ هذا القرار طي الكتمان، إذ لم تقدِّم الحكومة تفاصيل عنه للعامة. ويعلِّق ويبر قائلًا: "يقولون [المسؤولون الحكوميون] إنهم لن يقدموا معلومات أخرى حول هذا القرار، ولكنهم مدينون لنا بتوضيح".

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