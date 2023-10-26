المطيري توحيد الرؤى والمبادرات واستثمار الإمكانات الخليجية في مجال الوقف

MENAFN - Al-Anbaa) أسامة أبوالسعودشاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة مسقط في سلطنة عمان أول من أمس. وقال رئيس وفد الكويت ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري إن الوفد قدم مبادرة وقفية تتضمن وضع آلية تنظيمية موحدة لعملية الوقف تشمل كل ما يحتاج اليه من جوانب تأصيلية وعلمية.

وأكد المطيري حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت على المساهمة في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتعميق التواصل واستثمار الإمكانات والمبادرات الفاعلة والتعاون البناء من أجل تحقيق نهضة الأمة الإسلامية والمجتمعات الخليجية، مشددا على ضرورة تحويل هذه الأفكار والمبادرات المطروحة إلى واقع ملموس وبرامج عملية.

وبين سعي الوزارة الدائم لدعم ريادة الكويت والنهوض بالعمل الإسلامي والإنساني وتبني المبادرات المتميزة التي ترفع اسم الكويت في شتى المحافل وتعزز التعاون الخليجي المشترك، مثمنا جهود الوفود الخليجية التي ساهمت بإثراء هذا الاجتماع بأفكار وتوصيات لها انعكاسات إيجابية على المجتمعات الخليجية في مجالات عديدة.