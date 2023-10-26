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العتيبي تعزيز التأمين الشمولي والتحول الرقمي

10/26/2023 11:38:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي أهمية تعزيز التأمين الشمولي والتحول الرقمي قائلا إنه «يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن».
جاء ذلك خلال مشاركة العتيبي في أعمال الدورة الثانية من الندوة الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نظمتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب بشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان بالعاصمة الرباط.
وأضاف العتيبي أن هذه الندوة تشكل فرصة متميزة للقائمين على هيئات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالتأمين الشمولي والرقمنة متوجها بالشكر للجهات المنظمة.
وأوضح أن التأمين الشمولي والرقمنة يكتسبان أهمية كبيرة في صناعة التأمين في الوقت الحالي مؤكدا أن وحدة التأمين الكويتية ورغم حداثتها نجحت في ترسيخ مكانتها وتصحيح مسار قطاع التأمين الكويتي ليحتل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني.
وبين أن الوحدة وضعت قضية التحول الرقمي ضمن أولوياتها القصوى كما أنها قطعت في سبيل ذلك شوطا طويلا وذلك لمواكبة التطورات السريعة التي تشهدها الخدمات التأمينية في المنطقة والعالم بما يتوافق مع خطة التنمية ورؤية الكويت.
ولفت إلى أن الوحدة أطلقت العديد من المبادرات النوعية التي تدعم تحقيق هذه الأهداف في إطار خطتها الاستراتيجية الأولى (2023 ـ 2026) انطلاقا من رؤيتها الرامية إلى أن تصبح أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا.
واستعرض العتيبي في هذا السياق أحدث مبادرات الوحدة المتمثلة في إنشاء مستودعات التامين المركزية بما يجعل الكويت باقتدار أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تذهب إلى إقرار تطوير هذا النوع من الانشطة المعاونة لقطاع التأمين.
وأوضح أن فكرة إنشاء المستودع التأميني جاءت لعلاج أزمة كان قطاع التأمين الكويتي يعاني منها على مدى سنوات قائلا «وجدنا الحل في تأسيس شركة تقوم بأعمال التقاص بين شركات القطاع حيث تحصل الاقساط التأمينية وتوزعها فيما بينها وكذلك يتم من خلالها توزيع الاستردادات المستحقة لدى كل منها للأخرى وتسليم المستحقات التأمينية للعملاء».
ونوه إلى أن الوحدة أخذت على عاتقها تعزيز مفهوم التأمين الشمولي من خلال جهودها المتواصلة لتسهيل وصول جميع فئات المجتمع لاسيما ذوو الدخل المنخفض إلى منتجات التأمين وذلك بتوفير منتجات مناسبة لوضعهم المالي وملائمة لاحتياجاتهم.
وخلص العتيبي إلى أن الوحدة عازمة على استكمال جهودها في إطار خطتها الاستراتيجية (2023 ـ 2026) التي تشمل 52 مبادرة طموحة تستهدف تحسين كفاءة بيئة العمل الجاذبة للعاملين والمتعاملين في قطاع التأمين وتعزيز منظومة التحول الرقمي للخدمات وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وفي ظل توصياتهم الحكيمة وبما يتوافق مع خطة التنمية ورؤية الكويت لعام 2035.

MENAFN26102023000130011022ID1107315349

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