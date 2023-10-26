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الطائرة الـ 4 من جسر إغاثة غزة حملت 10 أطنان مساعدات

10/26/2023 11:38:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت صباح أمس الخميس الطائرة الإغاثية الرابعة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية وشاحنة جرافة متوسطة.
وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة وذلك بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

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