الطائرة الـ 4 من جسر إغاثة غزة حملت 10 أطنان مساعدات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقلعت صباح أمس الخميس الطائرة الإغاثية الرابعة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية وشاحنة جرافة متوسطة.
وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة وذلك بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.
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