ديبلوماسية كويتية تؤكد أهمية اجتماع لجنة حقوق الإنسان لبحث جرائم الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أهمية الدورة الاستثنائية للجنة حقوق الانسان التي دعت إليها الكويت لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة جواهر لـ «كونا» خلال اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان تحت عنوان «بحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من منظور عالمي».
وقالت ان طلب الكويت عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان يأتي إيمانا منها بأهمية اضطلاع اللجنة بدورها في النظر في انتهاكات حقوق الانسان.
وطالبت الشيخة جواهر الهيئات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان وهيئات العدالة الدولية بالعمل بكل الوسائل الممكنة لوقف التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لكونه يشكل جرائم حرب.
كما طالبت الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية في العمل لوقف اطلاق النار بشكل «فوري» وضمان وصول المساعدات الانسانية ورفع الحصار عن غزة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
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