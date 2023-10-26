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ديبلوماسية كويتية تؤكد أهمية اجتماع لجنة حقوق الإنسان لبحث جرائم الاحتلال في غزة

10/26/2023 11:38:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أهمية الدورة الاستثنائية للجنة حقوق الانسان التي دعت إليها الكويت لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة جواهر لـ «كونا» خلال اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان تحت عنوان «بحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من منظور عالمي».
وقالت ان طلب الكويت عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان يأتي إيمانا منها بأهمية اضطلاع اللجنة بدورها في النظر في انتهاكات حقوق الانسان.
وطالبت الشيخة جواهر الهيئات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان وهيئات العدالة الدولية بالعمل بكل الوسائل الممكنة لوقف التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لكونه يشكل جرائم حرب.
كما طالبت الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية في العمل لوقف اطلاق النار بشكل «فوري» وضمان وصول المساعدات الانسانية ورفع الحصار عن غزة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

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