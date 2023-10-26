التعريف بالإسلام معرض فني لجالية كيرلا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت الجالية الكيرلاوية في الكويت معرضا إسلاميا في القاعة الكبرى للمسجد الكبير اشتمل على لوحات فنية عن فلسطين بمختلف اللغات، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات الخارجية التابعة لوزارة الأوقاف وبالتنسيق مع لجنة التعريف بالإسلام.
وقال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام بالتكليف عمار الكندري، إن المعرض ضم مجموعة متميزة من الأعمال الفنية الإسلامية لتعريف الجاليات غير الناطقة بالعربية بتاريخ فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الأعمال من إبداع طلبة وطالبات المدارس غير العربية.
وأضاف الكندري في كلمة عقب الافتتاح، أن هذا المعرض الذي اشتمل على 75 لوحة فنية، إنما هو رسالة فنية لتوثيق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات وحشية على يد الاحتلال.
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