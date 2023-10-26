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التعريف بالإسلام معرض فني لجالية كيرلا

10/26/2023 11:38:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت الجالية الكيرلاوية في الكويت معرضا إسلاميا في القاعة الكبرى للمسجد الكبير اشتمل على لوحات فنية عن فلسطين بمختلف اللغات، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات الخارجية التابعة لوزارة الأوقاف وبالتنسيق مع لجنة التعريف بالإسلام.
وقال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام بالتكليف عمار الكندري، إن المعرض ضم مجموعة متميزة من الأعمال الفنية الإسلامية لتعريف الجاليات غير الناطقة بالعربية بتاريخ فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الأعمال من إبداع طلبة وطالبات المدارس غير العربية.
وأضاف الكندري في كلمة عقب الافتتاح، أن هذا المعرض الذي اشتمل على 75 لوحة فنية، إنما هو رسالة فنية لتوثيق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات وحشية على يد الاحتلال.

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