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الكويت تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

10/26/2023 11:38:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة ـ هناء السيد
طالبت الكويت أمس بالوقف «الفوري» لإطلاق النار في قطاع غزة واضطلاع الأجهزة المعنية الدولية بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين بالإضافة إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أمام اجتماع طارئ للجنة حقوق الإنسان العربية لمناقشة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية في قطاع غزة بناء على طلب الكويت.
وقالت الشيخة جواهر إن طلب الكويت عقد دورة استثنائية يأتي إيمانا منها بأهمية دور الجامعة العربية في دعم القضية الفلسطينية.
وتابعت انه «لا شك أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعتبر الآلية الحقوقية التي بذلت جهودا مضنية في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة».
وأضافت «نجتمع اليوم وبعد مرور 20 يوما على الهجمات الوحشية المرعبة والمروعة التي يشنها وبكل همجية جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تحت ذريعة الحق في الدفاع عن النفس».
واستنكرت في هذا الإطار قائلة: أي حق هذا الذي ينتهك الحقوق الأساسية للمدنيين ويسلب الحق في الحياة للأطفال والأجنة الذين مازالوا في بطون أمهاتهم، وأي حق هذا الذي ينتهك كل أصناف حقوق الإنسان بل سطر جرائم ضد الإنسانية من خلال ضرباته العدائية التي استهدفت المدنيين الأبرياء العزل والعديد من الأعيان المدينة.
ووصفت الشيخة جواهر هذه الانتهاكات «بأبشع أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، مؤكدة أن التهجير القسري والفصل العنصري وحجب وصول المساعدات الإنسانية تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن في هجماتها وترتكب جرائم دولية حرمتها القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قانون الحرب، فالعدوان والإبادة الجماعية وجريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية جميعها ماثلة أمامنا في غزة.
وأشارت إلى أن كل هذا يحدث أمام صمت رهيب من دعاة حقوق الإنسان والإنسانية ومن كانوا يدعون أنفسهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان، فلا تنديد ولا شجب ولا استنكار، فبدا واضحا وبالأدلة القاطعة مدى تسييس حقوق الإنسان والكيل بمكيالين والانتقائية في توجيه التهم.
وأكدت في هذا الإطار انه أمر أصبح يرسخ ازدواجية المعايير مما يشكل خطرا على إيمان المجتمع الدولي بمدى فعالية الآليات الدولية والصكوك والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت الشيخة جواهر «استشعارا من الكويت بحجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء في فلسطين فقد وجهت القيادة الحكيمة بتسيير جسر جوي إنساني لعله يخفف بعضا مما يعانيه أشقاؤنا المنكوبون في غزة».
وجددت موقف الكويت المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية التي لطالما كانت بالنسبة لنا القضية الجوهرية والمركزية، فبلادي تتطلع إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته حتى يشعر بالأمان والكرامة الإنسانية المفقودة الآن.

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