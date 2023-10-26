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المطيري على المنظمات الدولية الاضطلاع بدورها تجاه غزة

10/26/2023 11:38:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة ـ هناء السيد
طالب رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان طلال المطيري المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أوضاع الشعب الفلسطيني جراء العدوان على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري في ختام أعمال الدورة الاستثنائية للجنة بناء على طلب من الكويت لبحث الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في غزة.
وقال المطيري إن «هذه المبادرة تأتي استشعارا من الكويت للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في قطاع غزة»، لافتا إلى تجاوب الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالحضور للمشاركة في إلقاء بيانات تندد بالأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل في غزة.
وأكد أن انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة «انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية» مطالبا الدول المودعة لاتفاقيات جنيف الأربع بالقيام بمسؤولياتها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف. وأضاف المطيري أن «هناك الآن نزاعا مسلحا في الاراضي الفلسطينية وتصاعدا في العمليات العسكرية» للاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة «أن يسود القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمقار والأعيان المدنية». واستنكر «ازدواجية المعايير» من بعض الدول والمنظمات الدولية التي «للأسف لم تضطلع بالدور المنوط بها» مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الاستثنائي وضع هذه المنظمات أمام مسؤولياتها التاريخية. وأشار إلى أن هذه اللجنة هي المنبر والجهاز الاستشاري لمجلس الجامعة العربية المعني بحقوق الإنسان، مضيفا أنه احتراما للآليات المتبعة في الجامعة العربية جاءت هذه المبادرة من الكويت لعقد هذه الدورة الاستثنائية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأكد المطيري فظاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنها خالفت جميع المواثيق والأعراف الدولية وقيم الإنسانية التي تنادي بها المنظمات الدولية.
وأعرب عن التطلع إلى أن تسهم توصيات هذه الدورة في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية لأهالي قطاع غزة، داعيا المولى عز وجل أن يرأف بأشقائنا في فلسطين، وأن تسهم المساعدات الإنسانية في تخفيف المعاناة غير الإنسانية التي تنتهجها القوات القائمة بالاحتلال الإسرائيلي. وطالب بصفته رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باستشعار المسؤولية، معربا عن الأمل في أن تسهم التوصيات التي سترفعها اللجنة لمجلس الجامعة العربية لاعتمادها في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية للأشقاء في غزة.
وأعرب المطيري عن شكره لجميع الحضور في أعمال اللجنة الاستثنائية لحقوق الإنسان لما قدموه من مساهمات في البيان والتوصيات التي سيعتمدها مجلس الجامعة.

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