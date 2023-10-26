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المستشار الإعلامي لأمين التعاون زار الأنباء

10/26/2023 11:38:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد المستشار الإعلامي للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد فهد المطيري الذي زار «الأنباء»، حيث بحثا سبل تدعيم العلاقات الإعلامية في سبيل تعزيز جهود مجلس التعاون على مختلف الصعد وتكريس دوره في زيادة اللحمة الخليجية والاطلاع على الأنشطة المتنامية للمجلس، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتصب في تدعيم علاقات شعوب دول المجلس وهيئاته ومؤسساته.
وأشاد العميد المطيري بدور «الأنباء» في هذا الصدد، آملا زيادة التعاون في المجال الإعلامي لما له من أهمية في دعم مجلس التعاون.

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