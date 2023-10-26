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ماضي الخميس أهمية دور الإعلام العربي في دحر افتراءات الكيان الإسرائيلي المحتل

10/26/2023 11:38:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة ـ هناء السيد
أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أهمية دور الإعلام العربي في دحر الافتراءات وتبيان الأكاذيب التي تروج لها الآلة الإعلامية للكيان الإسرائيلي المحتل والغرب وكل زيف يمارس ضد القضية الفلسطينية. جاء ذلك في تصريح للخميس عقب اختتام أعمال الدورة التاسعة لملتقى قادة الاعلام العربي أمس لمناقشة سبل الرد على رواية الاحتلال الإسرائيلي الزائفة بخصوص العدوان على قطاع غزة. ودعا الخميس إلى أهمية أن يكون للإعلام العربي دور إيجابي في توصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة غير المغلوطة، سواء للجانب العربي أو للجانب الغربي وكل دول العالم لتوضيح أن هناك ضحايا فلسطينيين وأطفالا يدفعون الثمن وشعبا يقتل ويشرد ويتعرض لأبشع أنواع الجرائم البشرية والإنسانية. وأكد أن جريمة الاحتلال الإسرائيلي غير الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني «جريمة إنسانية وبشرية بشعة متكاملة الأركان»، داعيا إلى أهمية مواجهة الادعاءات الإسرائيلية الزائفة من خلال إعلام عربي قوي لنصرة المظلومين والضعفاء والمستضعفين في قطاع عزة. وأشار الخميس إلى أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلفت آلاف الشهداء والجرحى والملايين الذين تأثروا وتعرضوا للقصف والإيذاء.

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