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نزاهة إدراج الكويت على مؤشر سيادة القانون WJP لمنظمة مشروع العدالة العالمية 2023

10/26/2023 11:38:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدرت نتائج مؤشر سيادة القانون الذي يصدر عن منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP)، حيث حصلت الكويت على درجة (0.58 من أصل 1.00) علما بأن الدرجات تتراوح من (0 إلى 1) ويشير الرقم 1 إلى أقوى التزام بسيادة القانون، وعليه احتلت المركز (52 من أصل 142 دولة).
ويعد هذا المؤشر المصدر الرائد عالميا للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون، وهو يغطي الآن 142 دولة، ويعتمد على أكثر من 149000 دراسة استقصائية للأسر المعيشية و3400 دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء، لقياس ومقارنة كيفية تجربة سيادة القانون وتصورها على المستوى الوطني، ويوفر المؤشر معلومات حديثة وموثوقة لصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وغيرهم، ويهدف إلى تشجيع إصلاحات السياسات وتوجيه تطوير البرامج وإرشاد البحوث لتعزيز سيادة القانون.
يذكر ان أن المؤشر يعد أحد المصادر التي تندرج في احتساب درجة مؤشر مدركات الفساد CPI والذي لم تكن الكويت طرفا فيه، ويعرف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف والالتزام المجتمعي الذي يوفر المساءلة، والقوانين العادلة، والحكومة المفتوحة، والعدالة التي يمكن الوصول إليها والنزيهة.
ويتكون مؤشر سيادة القانون من 8 عوامل رئيسية مقسمة إلى 44 عاملا فرعيا، وتلك العوامل على النحو التالي:
1 ـ القيود المفروضة على السلطات الحكومية.
2 ـ غياب الفساد.
3 ـ الحكومة المفتوحة.
4 ـ الحقوق الأساسية.
5 ـ النظام والأمن.
6 ـ الانفاذ التنظيمي.
7 ـ العدالة المدنية.
8 ـ العدالة الجنائية.
وقد عمدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لإدراج الكويت للسنة الأولى لهذا المؤشر بهدف دعم جهود كشف الفساد والوقايه منه، ولقياس العوامل التي يشملها المؤشر والتي لم يسبق قياسها في الكويت.

MENAFN26102023000130011022ID1107315341

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