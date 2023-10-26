الأشغال 28 نوفمبر آخر موعد لعطاءات تنقية جنوب المطلاع

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن آخر موعد لعطاءات مناقصة إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها التي طرحتها وزارة الأشغال 28 نوفمبر المقبل. وقالت المصادر إن المشروع يعد فرصة مهمة للقطاع الخاص للتعاون مع القطاع الحكومي لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتقديم خدمة مياه الصرف الصحي المثالية، موضحة أن مشروع مياه الصرف الصحي بجنوب مدينة المطلاع جزء من برنامج التطوير الشامل والمشاركة المخطط في قطاع مياه الصرف الصحي. ولفتت المصادر إلى أن الأهداف الرئيسية للمشروع تتضمن تحسينا شاملا للبنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى ضمان توافق معيار خدمات الصرف الصحي مع المبادئ البيئية الدولية والمحلية وأفضل الممارسات، وأن يسلم المشروع وفق أحدث التقنيات وأفضل الأسعار الممكنة.
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