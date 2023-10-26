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الأشغال 28 نوفمبر آخر موعد لعطاءات تنقية جنوب المطلاع

10/26/2023 11:38:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن آخر موعد لعطاءات مناقصة إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها التي طرحتها وزارة الأشغال 28 نوفمبر المقبل. وقالت المصادر إن المشروع يعد فرصة مهمة للقطاع الخاص للتعاون مع القطاع الحكومي لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتقديم خدمة مياه الصرف الصحي المثالية، موضحة أن مشروع مياه الصرف الصحي بجنوب مدينة المطلاع جزء من برنامج التطوير الشامل والمشاركة المخطط في قطاع مياه الصرف الصحي. ولفتت المصادر إلى أن الأهداف الرئيسية للمشروع تتضمن تحسينا شاملا للبنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى ضمان توافق معيار خدمات الصرف الصحي مع المبادئ البيئية الدولية والمحلية وأفضل الممارسات، وأن يسلم المشروع وفق أحدث التقنيات وأفضل الأسعار الممكنة.

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