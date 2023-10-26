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النجاة الخيرية 150 ألف دينار تبرعات لأيتام فلسطين

10/26/2023 11:38:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عبد الغفور العبدالغفور ان تبرعات المحسنين لمبادرة كفالة أيتام فلسطين وصلت إلى 150 ألف دينار في ثاني يوم من إطلاق المبادرة، وأن الأيتام الذين تمت كفالتهم حتى الآن 833 يتيما. وأوضح العبد الغفور أن إطلاق الحملة جاء تجاوبا مع الأحداث الحالية والتي خلفت عددا كبيرا من الأيتام الذين لا يجدون من يكفلهم، وأن الهدف منها كفالة 1000 يتيم في المرحلة الأولى، مبينا أن قيمة كفالة اليتيم شهريا 15 دينارا ويمكن كفالة يتيم لمدة عام كامل بـ 180 دينارا أو المساهمة في الحملة بأي مبلغ تجود به نفس المتبرع. ودعا إلى المساهمة في الحملة من خلال الاتصال على الخط المباشر: 1800082 أو زيارة موقع الجمعية الالكتروني أو لجانها في مختلف مناطق الكويت.

MENAFN26102023000130011022ID1107315339

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