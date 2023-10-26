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التجارة طلبت من الأسواق إرسال قوائم بالأسعار إلكترونيا لمتابعتها

10/26/2023 11:38:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة، برئاسة مدير ادارة الجهاز فيصل الأنصاري، بجولة تفتيشية على عدد من الأسواق المركزية والمطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات والمعجنات ومحلات الدواجن ومحلات بيع اللحوم لرصد الأسعار.
وقال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، في تصريح لـ«الأنباء»، ان هذه الجولة التفتيشية على الأسواق المحلية تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الذي صدر منذ شهرين تقريبا لفريق المفتشين لرصد أسعار المواد الغذائية، مشيرا الى ان الإدارة أعدت خطة عمل، من خلالها يقوم المفتش بإعطاء مهلة للمحل او المنشأة لإرسال قائمة الأسعار إلى إيميل الإدارة، ويقوم المفتشون لدى فريق الإدارة بمتابعتها.
وأضاف الأنصاري ان الإدارة تتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق ومخازن الشركات وان أسعارها مستقرة.
وأشار الى ان الوزارة لديها نظرة استباقية لمتابعة السلع الأساسية من خلال توجيهات القياديين وان فريق المفتشين يرصد أسعار السلع التي تهم المستهلكين والأسواق.

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