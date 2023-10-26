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الشعلة بحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال الأمن السيبراني

10/26/2023 11:38:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة في مكتبه بمقر البلدية أمس تشوانغ رونغون نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مكتب اللجنة المركزية لشئون الفضاء السيبراني والهيئة الوطنية للفضاء السيبراني الصينية.
وثمن الشعلة العلاقات بين البلدين الصديقين، داعيا إلى تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الأمن السيبراني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين الكويت والصين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن السيبراني.
من جانبه، تقدم تشوانغ رونغون بالشكر الجزيل للوزير الشعلة على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا عمق العلاقات وأهمية توطيدها وتحقيق أعلى مستويات التعاون.

MENAFN26102023000130011022ID1107315337

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