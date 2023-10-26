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الكويت توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات والكوارث

10/26/2023 11:38:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا مساعد وزير الخارجية لشؤون الأسرى والمفقوديــــن السفير ربيع العدساني إلى توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات المسلحة والكوارث، مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركة للسفير العدساني في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بالتنسيق مع وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما دعا السفير العدساني إلى إنشاء هيئات وطنية متخصصة متى ما دعت الحاجة وذلك لتنسيق جهود البحث عن المفقودين ولإدارة جمع البيانات المتعلقة بتحديد هويتهم.
وأكد أهمية تشجيع الدول على التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمفقودين في النزاعات وتنفيذها إضافة إلى تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بهم.
واستعرض العدساني تجربة الكويت في قضية الأسرى والمفقودين من جميع جوانبها السياسية والفنية والاجتماعية ودورها في رعاية وتقديم القرار (2474) الصادر من مجلس الامن الدولي في منتصف عام 2019.

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