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العتل يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية بالعقود الحكومية عن 30 %

10/26/2023 11:38:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت جمعية المهندسين دعمها لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام الجهات الحكومية إدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد، لافتة الى الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد وأعضاء اللجنة. واشاد رئيس الجمعية م.فيصل العتل بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار، مشيرا الى اهمية مطالب الجمعية ومقترحاتها المقدمة لتطوير اللائحة وتطبيق مشروع «المهندسون الشباب قادة المستقبل» والمقدم منذ نحو 7 سنوات للحكومة ويهدف الى تعديل التركيبة السكانية من خلال تطوير لائحة التعاقدات الحكومية وتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج وانخراطهم الفوري بالمشاريع الحكومية والتي لم تلق اهتماما حكوميا مناسبا. وأوضح العتل أنه ومن مقترحات الجمعية ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في العقود الحكومية عن 30% مما يتيح المزيد من المجال لانخراط هذه العمالة واكتسابها الخبرات المطلوبة وستقوم الجمعية بتأهيل وتدريب حديثي التخرج للانخراط في هذه العقود دون أية كلفة على الحكومة. وأضاف: اننا وفي اطار دعم تعديل التركيبة السكانية وتكويت سوق العمل تقدمنا بطلب عدم السماح بدخول واستقدام عمالة غير كويتية من الخارج ممن تقل خبراتها عن 5 سنوات أسوة بالقطاع الطبي الذي لا يسمح بمزاولة الأطباء غير الكويتيين للمهنة دون مرور أكثر من 5 سنوات على التخرج وهي خطوة أثبتت نجاحها في نقل الخبرات وتطوير مهارات حديثي التخرج من الكويتيين ومن مختلف التخصصات.
وزاد العتل: اننا نأمل أن توافق الحكومة على مقترحنا لتدريب وتأهيل مهندسين ومهندسات من حديثي التخرج من كافة التخصصات لسد النقص في وزارات كالأوقاف والصحة والرعاية السكنية، مؤكدا أن محاولة الجمعية بالاتفاق مع وزارة الأوقاف اطلاق مشروع «أكاديمية الأوقاف» لتأهيل وتدريب المهندسين للعمل في الوزارة منذ العام 2018 لم تلق الاهتمام المطلوب رغم استهدافه تأهيل نحو 200 مهندس للعمل في مشاريع الوزارة وعقودها. وطالب العتل بتنشيط وإحياء تعاون الجمعية مع هيئة القوى العاملة لتدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص والذي قمنا به في الفترة الماضية مجانا ورغم توقف التعاون الحكومي إلا أننا نقوم به حاليا وجار الآن تنفيذ مبادرة منفردة من قبلنا انخرط في انطلاقتها قبل عدة أيام نحو 120 مهندسا ومهندسة.
وقال: إننا نستبشر خيرا في هذا التوجه من قبل الحكومة رغم التأخر بالاستجابة لمقترحاتنا كمجتمع مدني لتعديل التركيبة السكانية ونشد على أيدي اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد وأعضاء اللجنة لاستمرار هذا النهج الذي أثبت نجاحا بتقليص العمالة المستقدمة للعمل في الكويت، مضيفا أن تجربة اشراكنا كجمعية نفع عام في اعتماد المهندسين غير الكويتيين دون أية كلفة على الحكومة تجربة باتت مثالا يحتذى وينتقل الى دول المنطقة.

MENAFN26102023000130011022ID1107315335

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