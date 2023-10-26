سميح حيات مواقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية صلبة

سفير كازاخستان: نتعاون مع الكويت بشكل وثيق في العديد من المجالات وتعاوننا يتقدم بنجاح في إطار المحافل الدولية

أسامة دياب

أشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير سميح جوهر حيات، بتطور العلاقات الكويتية - الكازاخستانية التي وصفها بالممتازة، موضحا ان لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الرئيس الكازاخستاني سيفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة رفيعة المستوى لبحث جميع المجالات التي تهم البلدين. وأضاف - في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته سفارة كازاخستان مساء امس الأول بمناسبة العيد الوطني - أن العلاقات مع كازاخستان ودول آسيا الوسطى ستكون وجهتنا القادمة، وهذا ليس توجها جديدا، ولكن تداعيات جائحة «كوفيد» أخرت بعض المشاريع، ونحن بصدد إرجاع الأمور إلى نصابها، والقيام بزيارات رفيعة المستوى ستتمخض عنها اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تؤطر هذه العلاقة بصورة قانونية، وتفتح لنا مجالا للاستثمار في هذه الدول

وردا على سؤال فيما إذا كانت هناك انفراجة في ملف العمالة الفلبينية، قال حيات: «المسألة ليست قضية انفراجة، إنما هي قضية رفع سوء التفاهم، وهذا يتطلب وقتا وخطوات صلبة، والأمور تسير بخطى ثابتة».

وردا على سؤال حول ما اذا كنا سنشهد قريبا مشاريع صينية تنفذ في الكويت، أجاب حيات: «وقعنا 7 اتفاقيات على هامش زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى غوانتشو، حيث عقد سموه مباحثات استراتيجية مهمة مع الرئيس الصيني شي جينبيغ ومع كبار المسؤولين الصينيين، وتمخض عنها التوقيع على 7 اتفاقيات تتعلق بمشاريع تنموية وبالعديد من الميادين، ولكننا نحتاج الى وقت لوضعها في تصور معين وكيفية إشراك الصين وآخرين في هذا الموضوع.

وعن الوضع في غزة، قال حيات: «إخواننا في فلسطين يرزحون تحت اعتداء قوي وغاشم، ومواقف الكويت تجاه القضية صلبة وواضحة ومعروفة، والتاريخ يشهد لنا ماذا نكن لفلسطين وأهل فلسطين». وتابع: «نحن دائما نعمل مع القيادة الفلسطينية ومع سفرائها، والتقيت مع مجموعة من سفراء دول آسيان وتحدثنا في هذه المواضيع، ونحن دائما نتشارك ونتبادل الآراء والمقترحات لكي نكون صفا واحدا في مساندة أشقائنا في فلسطين».

بدوره، أكد سفير جمهورية كازاخستان لدى الكويت عظمات برديباي أن كازاخستان والكويت دولتان صديقتان تجمعهما أواصر الصداقة والتعاون القوي التي أثبتت على مدى العقود منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية (11 يناير 1993)، حيث تم إنشاء علاقات الثقة القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتساوية بين البلدين.

وأضاف ان العلاقات السياسية المنتظمة بين البلدين هي ضمان التطوير المستمر للتعاون بين كازاخستان والكويت في جميع المجالات.

وأشار إلى أن بلدينا تتعاون بشكل وثيق في العديد من المجالات. إن تعاوننا يتقدم بنجاح في الأشكال الثنائية والمتعددة الأطراف في إطار المحافل الدولية.

وقال إن العلاقات متبادلة المنفعة تتطور بشكل مثمر في مختلف المجالات ويعتبر التعاون التجاري والاقتصادي الذي يتطور بشكل ديناميكي جوهرا للعلاقات الثنائية، مضيفا أعتقد أن كازاخستان والكويت لديهما إمكانات قوية لرفع التعاون الثنائي إلى مستوى جديد نوعيا.

وأعرب عن ثقته التامة أن نتائج المحادثات التي عقدت في مدينة جدة ستعطي دفعة قوية لمواصلة تطوير التعاون الشامل بين كازاخستان والكويت وتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين بلدينا وشعبينا.

وتحدث السفير الكازاخي عن إنجازات بلاده على مدار الثلاثين عاما الماضية منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين جمهورية كازاخستان والكويت وكذلك آفاق تطوير العلاقات بين كازاخستان والكويت، موضحا انه في 25 أكتوبر 1990 بموجب قرار المجلس الأعلى لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفييتية قد اعتمد إعلان سيادة الدولة في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفييتية الذي حدد الأسس السياسية والقانونية لكازاخستان كدولة مستقلة. وأضاف إن كازاخستان تختلف مطلقا عن التي كانت قبل 4 أو 3 سنوات وحتى قبل سنة واحدة. بفضل وحدة وتضامن شعب كازاخستان والحوار العام البناء قد حقق سكان كازاخستان تقدما حقيقيا في فترة زمنية قصيرة.