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بوشهري الحفاظ على تراث وحرف الآباء والأجداد

10/26/2023 11:38:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد محافظ مبارك الكبير اللواء محمود بوشهري على أهمية العمل لدعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث الكويتي وحرف الآباء والأجداد. وقال بوشهري خلال ختام ملتقى الفرق التطوعية الثالث، الذي أقيم على هامش فعاليات المعرض السنوي الخامس لفريق اكسبو 965 إن محافظة مبارك الكبير تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والفرق التطوعية الحرفية وفريق اكسبو 965 على تنظيم فعاليات داعمة ودورات تدريبية في هذا المجال ضمن جهود الدعم والمحافظة على التراث الكويتي. بدوره، لفت الشيخ دعيج جابر العلي إلى أهمية دعم مثل هذه الملتقيات والتي تعد تجمعا لأصحاب الحرف سواء من المواطنين أو الكويتيين لنقل رسائل الحب والكرامة إلى العالم كله، لافتا إلى أهمية الاستمرار في هذه الأنشطة سواء خليجيا أو عربيا أو دوليا.
من جانبه، قال الشيخ مالك جابر الصباح إن الصناعات الكويتية الحرفية والتراثية مصدر فخر واعتزاز، خاصة لأنه يقوم عليها مجموعة من شباب الكويت النشيطين.
وتمنى الجابر أن تلقى مثل هذه الحرف دعما سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك لتطويرها والحفاظ عليها.

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