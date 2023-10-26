وزير العدل ناقش تبادل الخبرات والتجارب مع وفد قضائي جزائري

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة ابو السعود
استقبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بمكتبه في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وفدا من رؤساء المحاكم التجارية المتخصصة بجمهورية الجزائر الشقيقة برئاسة رئيسة المحكمة التجارية المتخصصة بمنطقة بشار سعدية آمال وبرفقة نائب السفير فؤاد بالخير.
وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تبادل التجارب والمعلومات في مجالي التدريب القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين، والتي من خلالها تساهم في تطوير وتقوية الجهاز العدلي بالبلدين.
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