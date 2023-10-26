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وزير العدل ناقش تبادل الخبرات والتجارب مع وفد قضائي جزائري

10/26/2023 11:38:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة ابو السعود
استقبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بمكتبه في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وفدا من رؤساء المحاكم التجارية المتخصصة بجمهورية الجزائر الشقيقة برئاسة رئيسة المحكمة التجارية المتخصصة بمنطقة بشار سعدية آمال وبرفقة نائب السفير فؤاد بالخير.
وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تبادل التجارب والمعلومات في مجالي التدريب القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين، والتي من خلالها تساهم في تطوير وتقوية الجهاز العدلي بالبلدين.

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