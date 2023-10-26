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صرف علاوة الأبناء للكويتية العاملة بـ الخاص

10/26/2023 11:38:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز التواصل الحكومي، أن مجلس الوزراء وافق على منح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص علاوة الأبناء في حال عجز والدهم عن الكسب مع عدم تقاضيه أي راتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها من دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليهم نفقتهم.
وذكر مركز التواصل الحكومي، في بيان عبر منصة «إكس»، أن هـــذه الموافقة جاءت بعد عرض مـــن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الداخلية الشيخ طلال الخالــــد ودعما للمرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص وأســوة بالعاملـــين في القطــاع الحكومي.

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