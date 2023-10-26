بالفيديو الأمير تركي بن محمد بن فهد أولم على شرف أحمد الفهد



وزير الدفاع زار سفارتنا في الرياض: دور كبير للسفارة في دعم وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والعاملون بها حريصون على تمثيل وطنهم التمثيل المشرف الفهد التقى قيادات عسكرية كويتية بالمملكة: مشاركتكم إلى جانب إخوانكم السعوديين ترجمة لعمق الروابط التاريخية والأخوية ووحدة المصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين

أولم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد مساء أمس الأول على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة الشيخ أحمد الفهد الرسمية للمملكة وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي بالسعودية الشقيقة.

من جهة أخرى، زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أمس مقر سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة في العاصمة الرياض، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة، حيث كان في استقباله لدى وصوله لمقر السفارة سفيرنا لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، والملحق العسكري العميد الركن محمد أحمد عبدالنور، وأعضاء البعثة الديبلوماسية والملحقية العسكرية.

وقد أشاد الشيخ أحمد الفهد بالجهود التي تبذلها سفارتنا في الرياض ودورها في دعم وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أثنى على دور العاملين فيها وحرصهم على تمثيل وطنهم التمثيل المشرف، وعنايتهم واهتمامهم بشؤون إخوانهم المواطنين الكويتيين المتواجدين في المملكة.

كما التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع خلال الزيارة عددا من قيادات القوات المسلحة الكويتية المتواجدين في المملكة، حيث نقل لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، معبرا لهم عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوات الكويتية المشاركين إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تأتي ترجمة لعمق الروابط التاريخية والأخوية ووحدة المصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزز من مفهوم التعاون والعمل الجماعي المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب الشيخ أحمد الفهد قبيل مغادرته العاصمة الرياض عن خالص شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار، وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء. وكان في وداع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمطار الملك خالد الدولي نائب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.

هذا، وقد عاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد ظهر أمس الخميس.