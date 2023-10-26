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الديوان لـ الأنباء لا تخفيض لفترات التسجيل للتوظيف إلى فترتين في السنة المالية 2024 - 2025

10/26/2023 11:38:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

أوضح مصدر ل " الأنباء"، أنه لا صحة لتخفيض فترات التسجيل للتوظيف إلى فترتين في السنة المالية الجديدة 2024-2025.

وقال المصدر: سيتولي ديوان الخدمة المدنية فتح باب التسجيل للتوظيف 4 مرات بالشروط والضوابط ذاتها المعمول
بها
حاليا.

استكمال مستندات المسجلين في فترة التوظيف الـ 84 .. قائماً


قال مصدر لـ "الأنباء"، إن استكمال مستندات المسجلين في فترة التوظيف ال 84 مازال قائما ، حيث يمكن للمواطنين الذين سجلوا أو حاولوا التسجيل في هذه الفترة ، ولم يتمكنوا من ادخال جميع المستندات المطلوبة التوجه إلى ديوان الخدمة المدنية وتقديم المستندات
المطلوبة.

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