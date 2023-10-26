القاهرة الإخبارية: خروج جميع مصابى حادث طابا.. وتحقيقات جارية لكشف الملابسات

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل، بأن جميع المصابين الـ6 فى حادث سقوط صاروخ فى طابا خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.
وأشارت إلى هناك تحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.
وكانت مصادر مطلعة، أفادت أنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، مؤكدة أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.
وأكدت المصادر أنه لا وفيات فى حادث طابا، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.
كما يشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق.
ووصلت قوات الأمن لموقع الحادث، والجهات المختصة لبدء التحقيقات الأولية.
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