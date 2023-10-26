القاهرة الإخبارية: خروج جميع مصابى حادث طابا.. وتحقيقات جارية لكشف الملابسات

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل، بأن جميع المصابين الـ6 فى حادث سقوط صاروخ فى طابا خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

وأشارت إلى هناك تحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت مصادر مطلعة، أفادت أنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، مؤكدة أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.وأكدت المصادر أنه لا وفيات فى حادث طابا، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.كما يشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق.ووصلت قوات الأمن لموقع الحادث، والجهات المختصة لبدء التحقيقات الأولية.