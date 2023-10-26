الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الحكومة طرق إنقاذ المؤسسات العامة من شبح الإفلاس

(MENAFN
- Youm7) بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي بوجه عام، وإنقاذ المؤسسات والمنشآت العامة من شبح الإفلاس بعد تطهيرها من المفسدين.
وأكد قيس -خلال اجتماعه- أن العديد من المؤسسات والمنشآت العامة التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد.
كما شدد رئيس التونسي على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في التوظيف التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على الأموال العامة وخدمة المصالح الخاصة.
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