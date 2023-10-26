الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الحكومة طرق إنقاذ المؤسسات العامة من شبح الإفلاس

MENAFN - Youm7) بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي بوجه عام، وإنقاذ المؤسسات والمنشآت العامة من شبح الإفلاس بعد تطهيرها من المفسدين.

وأكد قيس -خلال اجتماعه- أن العديد من المؤسسات والمنشآت العامة التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد.



كما شدد رئيس التونسي على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في التوظيف التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على الأموال العامة وخدمة المصالح الخاصة.