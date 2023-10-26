Saturday, 28 October 2023 02:32 GMT

الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الحكومة طرق إنقاذ المؤسسات العامة من شبح الإفلاس

10/26/2023 11:32:57 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي بوجه عام، وإنقاذ المؤسسات والمنشآت العامة من شبح الإفلاس بعد تطهيرها من المفسدين.

وأكد قيس -خلال اجتماعه- أن العديد من المؤسسات والمنشآت العامة التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد.

كما شدد رئيس التونسي على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في التوظيف التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على الأموال العامة وخدمة المصالح الخاصة.







MENAFN26102023000132011024ID1107315319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث