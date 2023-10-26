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الدعم السريع تعلن إطلاق سراح 265 أسيراً من الجيش السودانى

10/26/2023 11:32:57 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت قوات الدعم السريع، الجمعة، إنها أطلقت سراح 265 أسيراً من قوات الجيش السودانى.

وذكر الدعم السريع عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن إطلاق سراح هذا العدد من الأسرى جاء بناء على توجيهات من قائد قوات محمد حمدان دقلو، دون أن تخوض في تفاصيل.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت وصول وفدها المفاوض إلى جدة، الأربعاء، تلبية لدعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات.

كما أعلنت القوات المسلحة السودانية قبول الدعوة لاستئناف مفاوضات جدة.








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