الدعم السريع تعلن إطلاق سراح 265 أسيراً من الجيش السودانى

(MENAFN
- Youm7) أعلنت قوات الدعم السريع، الجمعة، إنها أطلقت سراح 265 أسيراً من قوات الجيش السودانى.
وذكر الدعم السريع عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن إطلاق سراح هذا العدد من الأسرى جاء بناء على توجيهات من قائد قوات محمد حمدان دقلو، دون أن تخوض في تفاصيل.
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت وصول وفدها المفاوض إلى جدة، الأربعاء، تلبية لدعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات.
كما أعلنت القوات المسلحة السودانية قبول الدعوة لاستئناف مفاوضات جدة.
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