الجزائر والأردن يؤكدان ضرورة حمل الأمم المتحدة على حماية الشعب الفلسطينى

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، ونظيره الأردنى، أيمن الصفدى، ضرورة مواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية لحمل منظمة الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطينى الواقع تحت الاحتلال، ووضع حد للعدوان الصهيوني الغاشم واللاإنساني على قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول القضية الفلسطينية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد الطرفان حتمية أن تفضي الجهود الدولية إلى إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.