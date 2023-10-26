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إعلام سورى: هجوم بمسيّرة يودى بحياة 3 أشخاص ويصيب 2 فى ريف حماة

10/26/2023 11:32:57 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام حكومية سورية، الخميس، إن 3 سوريين على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب اثنان جرّاء هجوم بطائرات مسيرة في ريف حماة.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة حماة، "سقوط 3 مواطنين وجرح اثنين في بلدة الربيعة بريف حماة في اعتداء إرهابي بطائرة مسيّرة".

كما، ذكرت "سانا" نقلاً عن وزارة الدفاع، قولها في بيان، إن "وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت من تدمير وإسقاط 8 مسيّرات محملة بالقذائف المتفجرة بريفي حماة، وحلب، والتي كانت تستهدف المدنيين".








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