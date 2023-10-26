إعلام سورى: هجوم بمسيّرة يودى بحياة 3 أشخاص ويصيب 2 فى ريف حماة

(MENAFN
- Youm7) قالت وسائل إعلام حكومية سورية، الخميس، إن 3 سوريين على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب اثنان جرّاء هجوم بطائرات مسيرة في ريف حماة.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة حماة، "سقوط 3 مواطنين وجرح اثنين في بلدة الربيعة بريف حماة في اعتداء إرهابي بطائرة مسيّرة".
كما، ذكرت "سانا" نقلاً عن وزارة الدفاع، قولها في بيان، إن "وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت من تدمير وإسقاط 8 مسيّرات محملة بالقذائف المتفجرة بريفي حماة، وحلب، والتي كانت تستهدف المدنيين".
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