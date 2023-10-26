رئيس الوزراء الموريتانى يجرى مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولى

رئيس الوزراء الموريتانى يجرى مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولى
التاريخ
10/26/2023 11:32:56 PM
(MENAFN
- Youm7) أجرى رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال الخميس في نواكشوط مباحثات مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا.
وذكر بيان حكومى أن المباحثات تناولت النتائج الإيجابية للتقويم الأول للبرنامج الممول من طرف صندوق النقد الدولي، وكذلك علاقات التعاون بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها وتطويرها.
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