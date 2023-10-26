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رئيس الوزراء الموريتانى يجرى مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولى

10/26/2023 11:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال الخميس في نواكشوط مباحثات مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا.

وذكر بيان حكومى أن المباحثات تناولت النتائج الإيجابية للتقويم الأول للبرنامج الممول من طرف صندوق النقد الدولي، وكذلك علاقات التعاون بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها وتطويرها.








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