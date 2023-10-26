سيناء المباركة.. المكان والمكانة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

MENAFN - Youm7) يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "سيناء المباركة" المكان والمكانة.. أرض الخير والنماء والتضحية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية؛ مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يجب أن نسجل وباعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن بما يحافظ على أمننا القومى والعربى معًا.وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية فى إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالى غزة.