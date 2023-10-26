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جداول امتحان شهر أكتوبر لجميع الصفوف فى الجيزة.. تنطلق الأحد المقبل

10/26/2023 11:32:53 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" بمدارس محافظة الجيزة خلال الفترة من يوم الأحد 29 أكتوبر حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.



وفيما يلي جداول امتحان شهر أكتوبر لجميع المراحل التعليمية بالجيزة.



أولا: جدول امتحانات طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي):

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT.



ثانيا: جدول امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الجبر والهندسة.

-الخميس 2 نوفمبر امتحان مادتي الدراسات والتربية الرياضية.



ثالثا: جدول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.



رابعا: جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.












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