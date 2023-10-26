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شاهد تقدم أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر.. صور

10/26/2023 11:32:53 PM
(MENAFN- Youm7) يمتد مونوريل غرب النيل من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويشتمل على 13 محطة، ونشرت وزارة النقل صور توضح نسب تنفيذ المشروع، ومسار الخط، الذى يسير بمحاذاة محور 26 يوليو.

ويمثل مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، حيث يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى حيث يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه في الاماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط النقل السككي الاخرى على مسار علوي مع امكانية تنفيذه بالجزيرة الوسطى بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة، بحيث لا تشغل حيز كبير بالشوارع مما لا يؤثر علي حركة المرور بهذه الشوارع ويتميز بطاقة نقل كبيرة بالاضافة الى انعدام الانبعاثات الكربونية بمايخفض معدلات التلوث البيئي كما انه وسيلة نقل آمنة وسريعة ولا يصدر أي ضوضاء أثناء التشغيل.
ويمتد من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة ليمر بعدة مناطق منها، شارع جامعة الدول العربية، والطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- وطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- ومدخل مدينة الشيخ زايد – وميدان جهينة- ومنطقة الحصرى المنطقة الصناعية – وأكتوبر الجديدة، ويتقابل مع القطار الكهربائى السريع عند نقابة المهندسين، كما يتقاطع مع قطار السكة الحديد فى محطة قطارات الصعيد بالجيزة بمنطقة بشتيل، ومع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل.
ويتم تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر بواسطة تحالف ثلاثي بين شركات بومبارديه العالمية للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، و مدة التنفيذ مونوريل 6 أكتوبر 42 شهرا إعتباراً من 1/1/2020، والقيمة الإجمالية للمشروع : 4.5 مليار دولار (4.1 مليار يورو).
أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر (1)

أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر (2)

أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر (3)

أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر (5)

أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر (6)

أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر (9)

أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر (11)

أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر (12)








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