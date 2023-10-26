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وزيرة البيئة: 5 مليارات جنيه دعما للمحافظات فى منظومة المخلفات

10/26/2023 11:32:53 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن هناك تحديات كثيرة فى بناء منظومة المخلفات، تضم
الممارسات الخاطئة فى التعامل مع المخلفات، وعدم وجود قطاع رسمى لجامعى القمامة، إضافة إلى ضعف البنية التحتية، و عدم وجود قانون يشجع على إعادة التدوير، مما جعل الدولة المصرية تتوجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية كخطوة أولى مهمة، كما أقدمت
الدولة على سن
قانون خاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها.



واوضحت وزيرة البيئة
فى تصريحات خاصة أنه يتم دعم منظومة المخلفات فى محافظة
القاهرة وحدها بما يقرب من
مليار ونصف سنويًا، إضافة لحوالى 4 مليار جنيه فى عدة محافظات. بالاضافة الي انفاق علي ما يقرب من ٧ مليار جنية لتنفيذ البنية التحتية.




وأشارت فؤاد انه تم العمل على بناء بنية تحتية دون تحمل تكلفتها على كاهل المواطن إذ أنه تم إنشاء 27 مدفن و100 محطة وسيطة وغيرها، مشددة على أن
المخلفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، وعلى الكل أن يكون شريك فيها وخاصة القطاع الخاص، للعمل على زيادة الوعي وتغيير سلوك المستهلك،
تجاه ممارساته فى التعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.














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