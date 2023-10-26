الكنيسة الكاثوليكية تصلى من أجل سلام العالم اليوم

(MENAFN
- Youm7) خصص قداسة البابا فرنسيس اليوم الجمعة الموافق 27
أكتوبر، يوم صوم وصلاة وتوبة، وفى تمام الساعة السادسة مساءً فى بازيليك القديس بطرس سيكون تجمع للصلاة لطلب السلام فى العالم.
وكان قداسة البابا فرنسيس نداء في ختام مقابلته مع الأقباط الكاثوليك "أواصل الصلاة من أجل المتألمين، والرجاء في أن يتمَّ إيجاد سبل سلام في الشرق الأوسط، وفى أوكرانيا المعذبة وفى المناطق الأخرى التى تجرحها الحرب ".
وخلال مقابلته العامة مع الأقباط الكاثوليك وجّه قداسة البابا فرنسيس نداء قال فيه أفكر دائمًا في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل، مضيفا أشجع إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأواصل الصلاة من أجل المتألمين، والرجاء في أن يتمَّ إيجاد سبل سلام في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا المعذبة وفي المناطق الأخرى التي تجرحها الحرب.
MENAFN26102023000132011024ID1107315310
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.