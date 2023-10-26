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الكنيسة الكاثوليكية تصلى من أجل سلام العالم اليوم

10/26/2023 11:32:53 PM
(MENAFN- Youm7) خصص قداسة البابا فرنسيس اليوم الجمعة الموافق 27
أكتوبر، يوم صوم وصلاة وتوبة، وفى تمام الساعة السادسة مساءً فى بازيليك القديس بطرس سيكون تجمع للصلاة لطلب السلام فى العالم.

وكان قداسة البابا فرنسيس نداء في ختام مقابلته مع الأقباط الكاثوليك "أواصل الصلاة من أجل المتألمين، والرجاء في أن يتمَّ إيجاد سبل سلام في الشرق الأوسط، وفى أوكرانيا المعذبة وفى المناطق الأخرى التى تجرحها الحرب ".

وخلال مقابلته العامة مع الأقباط الكاثوليك وجّه قداسة البابا فرنسيس نداء قال فيه أفكر دائمًا في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل، مضيفا أشجع إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأواصل الصلاة من أجل المتألمين، والرجاء في أن يتمَّ إيجاد سبل سلام في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا المعذبة وفي المناطق الأخرى التي تجرحها الحرب.







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