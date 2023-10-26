Saturday, 28 October 2023 02:30 GMT

مقتل اثنين فى انقلاب حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين فى بلغاريا

10/26/2023 11:32:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشرطة البلغارية أنها قامت بمطاردة حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين على طريق تراكيا السريع، ما أدى إلى انقلابها ومصرع شخصين.


ونقلت وكالة أنباء صوفيا البلغارية عن بيان الشرطة القول إنه حوالى الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، أشارت سيارة شرطة لسيارة بالتوقف إلا أن السائق لم يمتثل لأوامر الشرطة وبدلاً من ذلك، قام بمحاولة الهرب إلا أنه فقد السيطرة عليها مما أدى إلى انقلابها.


وذكرت الشرطة أن 14 شخصا كانوا على متن الحافلة، 12 منهم أجانب بدون وثائق، فيما توفى أحد المهاجرين ومرافق السائق على الفور.


وتم نقل السائق والضحايا الآخرين إلى مستشفيات فى سليفن ويامبول لتلقى المساعدة الطبية، بينما بدأت التحقيقات التمهيدية فى هذه القضية.








MENAFN26102023000132011024ID1107315309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث