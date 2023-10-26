مقتل اثنين فى انقلاب حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين فى بلغاريا

MENAFN - Youm7) أعلنت الشرطة البلغارية أنها قامت بمطاردة حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين على طريق تراكيا السريع، ما أدى إلى انقلابها ومصرع شخصين.



ونقلت وكالة أنباء صوفيا البلغارية عن بيان الشرطة القول إنه حوالى الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، أشارت سيارة شرطة لسيارة بالتوقف إلا أن السائق لم يمتثل لأوامر الشرطة وبدلاً من ذلك، قام بمحاولة الهرب إلا أنه فقد السيطرة عليها مما أدى إلى انقلابها.



وذكرت الشرطة أن 14 شخصا كانوا على متن الحافلة، 12 منهم أجانب بدون وثائق، فيما توفى أحد المهاجرين ومرافق السائق على الفور.



وتم نقل السائق والضحايا الآخرين إلى مستشفيات فى سليفن ويامبول لتلقى المساعدة الطبية، بينما بدأت التحقيقات التمهيدية فى هذه القضية.



