مقتل اثنين فى انقلاب حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين فى بلغاريا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الشرطة البلغارية أنها قامت بمطاردة حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين على طريق تراكيا السريع، ما أدى إلى انقلابها ومصرع شخصين.
ونقلت وكالة أنباء صوفيا البلغارية عن بيان الشرطة القول إنه حوالى الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، أشارت سيارة شرطة لسيارة بالتوقف إلا أن السائق لم يمتثل لأوامر الشرطة وبدلاً من ذلك، قام بمحاولة الهرب إلا أنه فقد السيطرة عليها مما أدى إلى انقلابها.
وذكرت الشرطة أن 14 شخصا كانوا على متن الحافلة، 12 منهم أجانب بدون وثائق، فيما توفى أحد المهاجرين ومرافق السائق على الفور.
وتم نقل السائق والضحايا الآخرين إلى مستشفيات فى سليفن ويامبول لتلقى المساعدة الطبية، بينما بدأت التحقيقات التمهيدية فى هذه القضية.
MENAFN26102023000132011024ID1107315309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.