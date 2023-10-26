واشنطن تتهم الصين بـ اعتراض غير آمن لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبى

(MENAFN
- Youm7) اتهمت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندى والهادئ الجيش الصينى بتنفيذ "اعتراض غير آمن" لطائرة أمريكية من نوع "بى 52" فوق بحر الصين الجنوبي.
وجاء في بيان لقيادة القوات الأمريكية أن "طيار طائرة "جاي 11" الصينية نفذ اعتراضا غير آمن لطائرة "بي 52" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، يوم 24 أكتوبر، كانت تنفذ عمليات روتينية بشكل شرعي في الأجواء الدولية فوق بحر الصين الجنوبي".
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