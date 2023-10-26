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واشنطن تتهم الصين بـ اعتراض غير آمن لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبى

10/26/2023 11:32:49 PM
(MENAFN- Youm7) اتهمت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندى والهادئ الجيش الصينى بتنفيذ "اعتراض غير آمن" لطائرة أمريكية من نوع "بى 52" فوق بحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان لقيادة القوات الأمريكية أن "طيار طائرة "جاي 11" الصينية نفذ اعتراضا غير آمن لطائرة "بي 52" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، يوم 24 أكتوبر، كانت تنفذ عمليات روتينية بشكل شرعي في الأجواء الدولية فوق بحر الصين الجنوبي".







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