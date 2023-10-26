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بايدن يبحث فى أول اجتماع مع رئيس مجلس النواب الجديد دعم أوكرانيا وإسرائيل

10/26/2023 11:32:49 PM
(MENAFN- Youm7) قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن عقد أول اجتماع له مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وناقش خلاله طلبه تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "التقى الرئيس مع رئيس مجلس النواب جونسون... في البيت الأبيض قبل إحاطة إعلامية حول طلبه الحصول على تمويل إضافي للأمن القومي".

بالإضافة إلى ذلك، حضر الاجتماع أيضا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز.

وفي وقت سابق ألقى بايدن خطابا متلفزا
توجه به إلى الشعب الأمريكي، يتعلق بالوضع في أوكرانيا وإسرائيل.

وأعلن في كلمته عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكلا البلدين.

وفي يوم الجمعة، أعقب ذلك طلب رئاسي رسمي إلى الكونغرس،
بتخصيص
14.3 مليار دولار كمساعدة لإسرائيل وأكثر من 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.







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