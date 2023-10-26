البنتاجون يؤكد قدرته على مواصلة دعم إسرائيل وأوكرانيا

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن احتياجات إسرائيل العسكرية تختلف عن احتياجات أوكرانيا، لذا فإن الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على الاستمرار في دعم كلا البلدين.

صرح بذلك المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر،

قائلا إن إسرائيل تمتلك جيشا متقدما للغاية، وهو يشبه النماذج الغربية (للقوات المسلحة)، لذلك هناك بشكل عام اختلافا بين ما تطلبه إسرائيل وما تطلبه أوكرانيا. وفي هذا الصدد، نحن واثقون من أننا قادرون على دعم كلا (البلدين)".

هذا وقد وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، في وقت سابق، رسالة للكونجرس طلب فيها مخصصات مالية ضخمة

بقيمة 106 مليارات دولار، وتتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.