Saturday, 28 October 2023 02:29 GMT

البنتاجون يؤكد قدرته على مواصلة دعم إسرائيل وأوكرانيا

10/26/2023 11:32:49 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن احتياجات إسرائيل العسكرية تختلف عن احتياجات أوكرانيا، لذا فإن الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على الاستمرار في دعم كلا البلدين.

صرح بذلك المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر،
قائلا إن إسرائيل تمتلك جيشا متقدما للغاية، وهو يشبه النماذج الغربية (للقوات المسلحة)، لذلك هناك بشكل عام اختلافا بين ما تطلبه إسرائيل وما تطلبه أوكرانيا. وفي هذا الصدد، نحن واثقون من أننا قادرون على دعم كلا (البلدين)".

هذا وقد وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، في وقت سابق، رسالة للكونجرس طلب فيها مخصصات مالية ضخمة
بقيمة 106 مليارات دولار، وتتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.







MENAFN26102023000132011024ID1107315306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث