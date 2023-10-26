البنتاجون يؤكد قدرته على مواصلة دعم إسرائيل وأوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن احتياجات إسرائيل العسكرية تختلف عن احتياجات أوكرانيا، لذا فإن الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على الاستمرار في دعم كلا البلدين.
صرح بذلك المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر،
قائلا إن إسرائيل تمتلك جيشا متقدما للغاية، وهو يشبه النماذج الغربية (للقوات المسلحة)، لذلك هناك بشكل عام اختلافا بين ما تطلبه إسرائيل وما تطلبه أوكرانيا. وفي هذا الصدد، نحن واثقون من أننا قادرون على دعم كلا (البلدين)".
هذا وقد وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، في وقت سابق، رسالة للكونجرس طلب فيها مخصصات مالية ضخمة
بقيمة 106 مليارات دولار، وتتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.
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