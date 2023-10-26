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فرنسا.. رفض طلب جديد للإفراج عن ضابط الشرطة المسؤول عن مقتل الشاب الجزائرى نائل

10/26/2023 11:32:48 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت قناة "بي إف إم تى فى" الخميس، أن محكمة استئناف فرساى بفرنسا نظرت في طلب جديد للإفراج عن ضابط الشرطة المسؤول عن مقتل الشاب الجزائري نائل، وتم رفضه في النهاية.

وأوضحت قناة "بي إف إم تي في"، أن "ضابط الشرطة، المشتبه في أنه أطلق النار على نائل، البالغ من العمر 17 عاما، والذي قتل يوم 27 يونيو في نانتير، لا يزال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة".

ونظرت
محكمة الاستئناف في فرساي
صباح اليوم، في طلب جديد للإفراج عن ضابط الشرطة، وتم رفضه في النهاية من قبل القضاء.

وقد اتهم فلوريان م، البالغ من العمر 38 عاما، بالقتل العمد وهو محتجز منذ 29 يونيو.

وقد سبق أن طلب إطلاق سراحه في 6 يوليو، ولكن الطلب رفضته غرفة التحقيق. واستأنف ضد هذا القرار في الأول من أغسطس، بحسب المحكمة.

وأثارت
وفاة الشاب نائل، الذي قتل يوم 27 يونيو في نانتير،
غضبا شديدا في جميع أنحاء البلاد، كما شهدت فرنسا أعمال شغب وتخريب وتكسير،
واجهتها الشرطة بالاعتقال
وحظر التجوال.







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