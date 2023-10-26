أمريكا تعتذر عن ودية المنتخب الأوليمبى

وبدأ المنتخب الأوليمبى المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها فى معسكره المقبل، بناء على اختيارات الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ميكالى.

ويستعد المنتخب الأوليمبى من خلال برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.