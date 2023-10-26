أمريكا تعتذر عن ودية المنتخب الأوليمبى

(MENAFN
- Youm7) تلقى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم اعتذارا من نظيره
الأمريكى عن اللقاء الودى الذى كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية في نوفمبر المقبل، لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأمريكى إقامة المباراة فى وقت لاحق.
وبدأ المنتخب الأوليمبى المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها فى معسكره المقبل، بناء على اختيارات الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ميكالى.
ويستعد المنتخب الأوليمبى من خلال برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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