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أمريكا تعتذر عن ودية المنتخب الأوليمبى

10/26/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم اعتذارا من نظيره
الأمريكى عن اللقاء الودى الذى كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية في نوفمبر المقبل، لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأمريكى إقامة المباراة فى وقت لاحق.

وبدأ المنتخب الأوليمبى المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها فى معسكره المقبل، بناء على اختيارات الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ميكالى.

ويستعد المنتخب الأوليمبى من خلال برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.







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