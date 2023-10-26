موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم بدورى Nile

MENAFN - Youm7) يخوض الزمالك،مواجهة جديدة أمام نظيره إنبى في المباراةالمقررلهافي السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى nileفي لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه فيالجدول.

أعلن الجهاز ألفنى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التى ستخوض مباراة إنبى وتضم القائمة كل من:



حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.



خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما ندأى- يوسف إبراهيم " أوباما "- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسى- سيف الجزيرى .

ونقل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو

المدير

الفني

للفريق

الأول لكرة

القدم بنادى الزمالك، جميع التعليمات المتعلقة بالمباراة إلى لاعبيه لتنفيذها،محذرهم من التهاون أو الاستهتار

أمام مرمى الفريق البترولى أو عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى المنافس.

ويفتقد الجهاز

الفني

للزمالك خدمات الثنائى محمد عبد الشافى وعمرو

السيسي

في المباراة لمعاناتهما من الإصابة،حيث وضع لهم الكولومبي برنامج تأهيلى لتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور

محمد

أسامة لمحاولة تجهيزهما للاستعانة بهما في المباريات المقبلة.

ودرس الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين إنبى من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته ووقف على كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

واستقر

أوسوريو

على تثبيت تشكيل الزمالك الذى خاض به مباراة سموحة الماضية وكان كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

على الجانب الأخر

يدخل

فريق

إنبى المباراة طامحاً في تحقيق نتيجة إيجابية،منتشياً بالفوز

الذى حقه على البنك الأهلى في الجولة الرابعة من عمر

مسابقة دورى nile خاصة أن الفريق البترولى يرغب في تحسين موقعه في جدول الدورى.

وطالب تامر

مصطفى

المدير

الفني

لفريق إنبى لاعبيه بضرورة التركيز

أمام الزمالك محذراً من الأخطاء

الدفاعية أمام الفريق الأبيض والتي من الممكن أن تكلفهم خسارة

المباراة الأمر الذى استمع إليه اللاعبون جيدا ووعدوه بتنفيذ التعليمات.

ومن المتوقع أن يبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي،خط الدفاع: أحمد كالوشا- محمد حامد- أحمد صبيحة- مصطفى دويدار،خط الوسط: زياد كمال- عبدالرحمن عماد- مودي ناصر- محمد حمدي،خط الهجوم: أحمد أمين أوفا- رفيق كابو.