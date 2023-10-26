صالح جمعة يدخل حسابات إيهاب جلال قبل مواجهة الداخلية بالدورى

MENAFN - Youm7) دخل صالح جمعة لاعب وسطالإسماعيلى ، حسابات إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش بعدما أصبح جاهزا بدنيا وفنيا للدخول فى قائمة الفريق أمام الداخلية في دورى nile.

وخرج صالح جمعة من حسابات إيهاب جلال منذ بداية الموسم، وغاب عن مواجهات الفريق أمام زد والأهلى والاتحاد وفاركو، لعدم الجاهزية والتعافى من الإصابة.

وظهر صالح جمعة بصورة مغايرة فى الأيام الماضية، حيث خسر الكثير من وزنه الزائد وقدم أداء طيبا فى المباراة الودية التى لعبها الإسماعيلى أمام رأس البر وسجل هدف الإسماعيلى الوحيد.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف



