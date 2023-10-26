5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنبى بدورى Nile

MENAFN - Youm7) يواجه الزمالك،نظيره إنبى في المباراةالمقرر لهااليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى nile في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه فيالجدول.

موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم

يستعد الزمالك لمواجهة إنبى في السابعة مساء اليوم الجمعة ونقل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو

المدير

الفني

للفريق

الأول لكرة

القدم بنادى الزمالك، جميع التعليمات المتعلقة بالمباراة إلى لاعبيه لتنفيذها،محذرهم من التهاون أو الاستهتار

أمام مرمى الفريق البترولى أو عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى المنافس.

القناة الناقلة لمباراة

الزمالك وإنبى

تنقل قناة "on time sports"

مباراة الزمالك وإنبى بدورى "Nile".

غيابات الزمالك أمام إنبى

يغيب عن الفريق كل من، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعمرو السيسي للإصابة وسامسون أكينيولا وعبد الله جمعة ومحمد طارق لأسباب فنية.

تحضيرات أوسوريو

لمباراة

إنبى بالدوري

ودرس الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين إنبى من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته ووقف على كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

استعدادات إنبى لمواجهة الزمالك

على الجانب الأخر يدخل

فريق

إنبى المباراة طامحاً في تحقيق نتيجة إيجابية،منتشياً بالفوز

الذى حقه على البنك الأهلى في الجولة الرابعة من عمر

مسابقة دورى nile خاصة أن الفريق البترولى يرغب في تحسين موقعه في جدول الدورى.

وطالب تامر

مصطفى

المدير

الفني

للفريق

الأول

لكرة

القدم

بنادى إنبى لاعبيه بضرورة التركيز

أمام الزمالك محذراً من الأخطاء

الدفاعية أمام الفريق الأبيض والتي من الممكن أن تكلفهم خسارة

المباراة الأمر الذى استمع إليه اللاعبون جيدا ووعدوه بتنفيذ التعليمات.

ومن المتوقع أن يبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي،خط الدفاع: أحمد كالوشا- محمد حامد- أحمد صبيحة- مصطفى دويدار،خط الوسط: زياد كمال- عبدالرحمن عماد- مودي ناصر- محمد حمدي،خط الهجوم: أحمد أمين أوفا- رفيق كابو.



