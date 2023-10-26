رئيس وزراء بلجيكا يشدد على اهمية الدفع نحو ايصال المساعدات الانسانية الى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 -10 (كونا) -- شدد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الخميس أهمية الدفع نحو ايصال المساعدات الانسانية الى المتضررين من أهالي قطاع غزة مشيدا بجهود مصر فى احتواء الأزمة الجارية فى القطاع.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء البلجيكي خلال لقائه نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي على هامش أعمال منتدى "البوابة العالمية" الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكرت رئاسة الوزراء المصرية في بيان أن رئيس الوزراء البلجيكي أشار إلى أهمية التعاون بين مصر وبلجيكا فى مجال تنظيم الهجرة الشرعية للبلاد الأوروبية بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
وأكد دعم بلاده لتوقف موجات الهجرة غير الشرعية معربا عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية ملف الإتجار بالبشر .
ورحب رئيس الوزراء البلجيكي بأي استثمارات مصرية في بلاده من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.
من جانبه أكد مدبولي خطورة التحديات الإقليمية لا سيما التصعيد الجارى فى غزة مستعرضا الجهود المصرية لوقف التصعيد وإنفاذ المساعدات الانسانية الى غزة.
ودعا مدبولي الى ضرورة تحرك المجتمع الدولى للدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتصاعدة ودعم المساعى المصرية الجارية فى هذا الشأن على المسارين السياسى والانساني معربا عن تطلعه لدعم بلجيكا والاتحاد الاوروبى لتلك الجهود.
وأكد تقديره للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا على المستوي السياسي والاقتصادي والثقافي والمستند إلى التعاون التاريخي الممتد بين البلدين.
ونوه بتواجد العديد من الشركات البلجيكية الكبرى في السوق المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية مشيرا في هذا الصدد إلى عقده عدة لقاءات مع عدد من الشركات البلجيكية لمناقشة المشروعات القائمة والمستقبلية.
وأعرب عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات البلجيكية فى مصر مشيرا إلى اعتزام بلاده عقد المؤتمر القومي للاستثمار في ابريل 2024 والتطلع لمشاركة بلجيكا في هذا المنتدى المهم.
وكشف مدبولي عن موافقة مجلس الوزراء على بدء دراسات مشروع الربط البحري بين مصر وأوروبا بالتعاون مع شركة بلجيكية مؤكدا دعمه للمشروعات الجارية مع الشركات البلجيكية في مصر. (النهاية)
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