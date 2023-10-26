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رئيس وزراء بلجيكا يشدد على اهمية الدفع نحو ايصال المساعدات الانسانية الى غزة

10/26/2023 11:32:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 -10 (كونا) -- شدد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الخميس أهمية الدفع نحو ايصال المساعدات الانسانية الى المتضررين من أهالي قطاع غزة مشيدا بجهود مصر فى احتواء الأزمة الجارية فى القطاع.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء البلجيكي خلال لقائه نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي على هامش أعمال منتدى "البوابة العالمية" الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكرت رئاسة الوزراء المصرية في بيان أن رئيس الوزراء البلجيكي أشار إلى أهمية التعاون بين مصر وبلجيكا فى مجال تنظيم الهجرة الشرعية للبلاد الأوروبية بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
وأكد دعم بلاده لتوقف موجات الهجرة غير الشرعية معربا عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية ملف الإتجار بالبشر .
ورحب رئيس الوزراء البلجيكي بأي استثمارات مصرية في بلاده من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.
من جانبه أكد مدبولي خطورة التحديات الإقليمية لا سيما التصعيد الجارى فى غزة مستعرضا الجهود المصرية لوقف التصعيد وإنفاذ المساعدات الانسانية الى غزة.
ودعا مدبولي الى ضرورة تحرك المجتمع الدولى للدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتصاعدة ودعم المساعى المصرية الجارية فى هذا الشأن على المسارين السياسى والانساني معربا عن تطلعه لدعم بلجيكا والاتحاد الاوروبى لتلك الجهود.
وأكد تقديره للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا على المستوي السياسي والاقتصادي والثقافي والمستند إلى التعاون التاريخي الممتد بين البلدين.
ونوه بتواجد العديد من الشركات البلجيكية الكبرى في السوق المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية مشيرا في هذا الصدد إلى عقده عدة لقاءات مع عدد من الشركات البلجيكية لمناقشة المشروعات القائمة والمستقبلية.
وأعرب عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات البلجيكية فى مصر مشيرا إلى اعتزام بلاده عقد المؤتمر القومي للاستثمار في ابريل 2024 والتطلع لمشاركة بلجيكا في هذا المنتدى المهم.
وكشف مدبولي عن موافقة مجلس الوزراء على بدء دراسات مشروع الربط البحري بين مصر وأوروبا بالتعاون مع شركة بلجيكية مؤكدا دعمه للمشروعات الجارية مع الشركات البلجيكية في مصر. (النهاية)

ا س م / ف ا س



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