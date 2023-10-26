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اللجنة العربية لحقوق الانسان تدين التصعيد العسكري في قطاع غزة

10/26/2023 11:32:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 10 (كونا) -- أدان المشاركون في الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التصعيد العسكري المتواصل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مؤكدين رفضهم للتهجير القسري لهم من اراضيهم الى دول أخرى .
جاء ذلك في كلمات متفرقة للمشاركين في أعمال الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التي دعت اليها الكويت لمواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة .
وأشادوا بدعوة دولة الكويت الى عقد هذا الاجتماع في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الاسرائيلية السافرة للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تفضح الاحتلال الاسرائيلي كل يوم.
واعتبروا أن ما يجرى الآن في الاراضي الفلسطينية ما هو الا فصل جديد من من فصول الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وهذه المرة في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لاستمرار إحتلال إسرائيل للاراضي الفلسطينية.
ولفتوا الى امعان قوات الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء بشكل يومي على المقدسات الاسلامية والمسيحية واستمرارها في سياسة التوسع الاستيطاني وقضم الاراضي وحرمان الشعب الفلسطيني الصامد من أدنى حقوقه.
من جانبها استنكرت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة موقف المجتمع الدولي المتقاعس ووقوف العدالة الدولية صامتة وعاجزة أمام الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت ابو غزالة في كلمتها أمام الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان أن الواقع الآن مظلم وقاتم ومخيف واقع تعلو فيه اصوات البنادق ويعيش فيه الفلسطينيون تحت القصف والقتل والهدم والتدمير مستنكرة موقف المجتمع الدولي المتقاعس ووقوف العدالة الدولية صامتة وعاجزة .
ودعت الى التشبث بالأمل والتحرك بالقانون والمضي في توثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الاسرائيلية في كل المنابر معربة عن أملها أن تنعم فلسطين يوما بسلام دائم على ارضها وعلى يد ابنائها الصامدين المرابطين وبدعم وتضامن العرب والمسلمين .
وأكدت ثقتها في انصاف القانون الدولي للفلسطينيين منددة بما ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي من مجازر ومآسي أوقعت الضحايا والجرحى.
وأعربت عن شكرها لدولة الكويت على مبادرتها بالدعوة الى عقد هذا الاجتماع المهم مضيفة ان الشكر موصول الى كل الدول الاعضاء على تأييدها الفوري لبدء المبادرة .
كما أعربت ابو غزالة عن الأمل ان يخرج الاجتماع بتصور شامل يكون بمثابة لبنة اضافية في جهد عربي لن يكل او يمل لنصرة الاشقاء في فلسطين داعية الدول العربية الى تعزيز الرؤى التي تم بلورتها اقليميا ودوليا نصرة للحق ولفلسطين .
من جانبه أكد مندوب الأردن في الاجتماع السفير امجد العضايلة مجددا رفض بلاده القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني أو التسبب بنزوحه بوصف ذلك "جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني وخط أحمر ستتصدى له بكل الوسائل المتاحة".
وقال ان سكان غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة وتتحدى ضمير الإنسانية جمعاء بما يشكل جريمة حرب إبادة جماعية تشنها اسرائيل أدت إلى مقتل الآلاف من الابرياء واصابة عشرات الآلاف من الجرحى من أطفال ونساء واطباء ومسعفين وصحفيين وموظفين تابعين للأونروا. .
واكد العضايلة أنه لا يجب تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي مشيرا الى أن حقوق الانسان لها محددات ويجب ألا تتوقف عند الحدود واختلاف الأعراف والأديان .
من جانبه قال مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية علي الحلبي ان الحرب على قطاع غزة تحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف مما يعرض أمن المنطقة برمتها للخطر ويقوّض أي فرصة لخيار السلام.
وأكد ان الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة هي "جرائم ضد الانسانية وانتهاكا سافرا للمبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وتحد عنيف من قبل إسرائيل للمجتمع الدولي بأكمله".
واضاف الحلبي ان "اسرائيل تضرب من جديد القانون الدولي بعرض الحائط وترتكب جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة في ظل صمت تام من المجتمع الدولي بشأن ما يمارس ضد المدنيين الابرياء".
وأشار الى أن الاعتداءات الاسرائيلية طالت الدول المجاورة ومنها لبنان الأمر الذي يهدد بتوسع الحرب وارتفاع عدد الضحايا لافتا الى أن لبنان لم يكن ولن يكون يوما راغبا في الحرب.
وطالب بالدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.
وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين داخليا ونحو الخارج وتوطينهم في بلد آخر رفضا قاطعا" داعيا الى ضرورة الوقف الفوري للاعمال العسكرية والانتهاكات اللا انسانية والحصار الظالم.
وطالب الحلبي بضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين وتأمين الممرات الآمنة للادخال الفوري للمساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة المحاصرين تحت نيران الآلة الحربية الاسرائيلية منذ 7 اكتوبر الجاري.
ودعا الى تفعيل دور الهيئات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان وآليات العدالة الدولية والمجلس الأممي لحقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية لمسائلة ومحاسبة اسرائيل عن كافة الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والافعال العدوانية التي تقترفها بحق الفلسطينيين.
من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين ألى ادانة بلاده للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية داعيا الى الوقف الفوري لاطلاق النار.
واستنكر حسام الدين محاولات التذرع بما يسمى حق الدفاع عن النفس "لتبرير المجازر الإسرائيلية وقتل الأبرياء ومحاولات المساواة بين الضحية والمعتدي المستعمر" مشددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في الوقف الفوري للعدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكد أن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل جرائم حرب ضد الانسانية بموجب القانون الدولي الانساني.
وأشار في هذا الاطار الى تصريحات قادة تلك الدول ومواقفها المنحازة في الأمم المتحدة التي "تشجع كيان الاحتلال الاسرائيلي على التمادي في جرائمه واستهتاره بالقوانين الدولي والقيم الانسانية واصراره على ممارسة العنصرية والتطهير العرقي".
وأوضح حسام الدين أن الكيان الاسرائيلي يهدف الى كسر ارادة الشعب الفلسطيني والغاء حقه في الوجود ووضعه أمام خيار الموت أو الرحيل القسري عن أرضه لصالح مخطط استعماري استيطاني عنصري غير انساني.
ونبه الى استفزازات عسكرية على لبنان وسوريا بما في ذلك الاعتداءات المتكررة مؤخرا على مطاري دمشق وحلب في محاولة لتوسيع نطاق الحرب والعدوان بما يهدد السلم والأمن على امتداد المنطقة وخارجها.
وأكد حسام الدين أن جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين لا تنفصل عن انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة وإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري الممنهج للشعب الفلسطيني الى خارج ارضه والذي يشكل جريمة حرب بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
من جانبه أكد مندوب سلطنة عمان السفير عبد الله الرحبي ادانة السلطنة للانتهاكات الواسعة المنظمة لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها حق الحياة.
وأكد الرحبي ادانة بلاده بأوضح العبارات الاستهداف الممنهج لمقومات حياة المدنيين العزل بدءا من القتل العمد مرورا باستهداف منشآت الرعاية الصحية حتى استهداف دور العبادة.
وطالب بايقاف هذه الحرب وضرورة تكثيف المساعدات الانسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والبدء فورا بعودة المسار السياسي ومنع محاولات التهجير على حساب دول أخرى.
وأكد حاجة العالم الماسة إلى التطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني معربا عن استنكار بلاده للهجوم الاسرائيلي العنيف ضد استهداف مستشفى المعمداني وكنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس.
وقال الرحبي ان كشف حساب الخطايا الاسرائيلية يتضمن ما لا يمكن وصفه الا ب"جرائم الحرب والابادة" و "الجرائم ضد الانسانية" في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية.
وحمل اسرائيل بوصفها قوة احتلال المسؤولية الجنائية والدولية عن أفعالها موضحا أن اسرائيل ارتكبت خلال هذا العدوان انواعا من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وطالب الهيئات الاقليمية والدولية المعنية وكذلك آليات العدالة الدولية باتخاذ مواقف فورية مشددا على مطالبة سلطنة عمان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق "روما الأساسي".
وأكد تأييد سلطنة عمان مجددا لقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه أعرب ممثل قطر في الاجتماع عن شكره لدولة الكويت على دعوتها لعقد هذه الدورة الاستثنائية مؤكدا دعم وتأييد دولة قطر للبيان الذي سيصدر عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في هذه الدورة الاستثنائية.
ومن المقرر ان يصدر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة لحقوق الانسان توصيات بشأن الاوضاع المأساوية التي يشهده

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