اللجنة العربية لحقوق الانسان تدين التصعيد العسكري في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 10 (كونا) -- أدان المشاركون في الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التصعيد العسكري المتواصل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مؤكدين رفضهم للتهجير القسري لهم من اراضيهم الى دول أخرى .
جاء ذلك في كلمات متفرقة للمشاركين في أعمال الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التي دعت اليها الكويت لمواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة .
وأشادوا بدعوة دولة الكويت الى عقد هذا الاجتماع في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الاسرائيلية السافرة للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تفضح الاحتلال الاسرائيلي كل يوم.
واعتبروا أن ما يجرى الآن في الاراضي الفلسطينية ما هو الا فصل جديد من من فصول الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وهذه المرة في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لاستمرار إحتلال إسرائيل للاراضي الفلسطينية.
ولفتوا الى امعان قوات الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء بشكل يومي على المقدسات الاسلامية والمسيحية واستمرارها في سياسة التوسع الاستيطاني وقضم الاراضي وحرمان الشعب الفلسطيني الصامد من أدنى حقوقه.
من جانبها استنكرت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة موقف المجتمع الدولي المتقاعس ووقوف العدالة الدولية صامتة وعاجزة أمام الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت ابو غزالة في كلمتها أمام الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان أن الواقع الآن مظلم وقاتم ومخيف واقع تعلو فيه اصوات البنادق ويعيش فيه الفلسطينيون تحت القصف والقتل والهدم والتدمير مستنكرة موقف المجتمع الدولي المتقاعس ووقوف العدالة الدولية صامتة وعاجزة .
ودعت الى التشبث بالأمل والتحرك بالقانون والمضي في توثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الاسرائيلية في كل المنابر معربة عن أملها أن تنعم فلسطين يوما بسلام دائم على ارضها وعلى يد ابنائها الصامدين المرابطين وبدعم وتضامن العرب والمسلمين .
وأكدت ثقتها في انصاف القانون الدولي للفلسطينيين منددة بما ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي من مجازر ومآسي أوقعت الضحايا والجرحى.
وأعربت عن شكرها لدولة الكويت على مبادرتها بالدعوة الى عقد هذا الاجتماع المهم مضيفة ان الشكر موصول الى كل الدول الاعضاء على تأييدها الفوري لبدء المبادرة .
كما أعربت ابو غزالة عن الأمل ان يخرج الاجتماع بتصور شامل يكون بمثابة لبنة اضافية في جهد عربي لن يكل او يمل لنصرة الاشقاء في فلسطين داعية الدول العربية الى تعزيز الرؤى التي تم بلورتها اقليميا ودوليا نصرة للحق ولفلسطين .
من جانبه أكد مندوب الأردن في الاجتماع السفير امجد العضايلة مجددا رفض بلاده القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني أو التسبب بنزوحه بوصف ذلك "جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني وخط أحمر ستتصدى له بكل الوسائل المتاحة".
وقال ان سكان غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة وتتحدى ضمير الإنسانية جمعاء بما يشكل جريمة حرب إبادة جماعية تشنها اسرائيل أدت إلى مقتل الآلاف من الابرياء واصابة عشرات الآلاف من الجرحى من أطفال ونساء واطباء ومسعفين وصحفيين وموظفين تابعين للأونروا. .
واكد العضايلة أنه لا يجب تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي مشيرا الى أن حقوق الانسان لها محددات ويجب ألا تتوقف عند الحدود واختلاف الأعراف والأديان .
من جانبه قال مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية علي الحلبي ان الحرب على قطاع غزة تحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف مما يعرض أمن المنطقة برمتها للخطر ويقوّض أي فرصة لخيار السلام.
وأكد ان الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة هي "جرائم ضد الانسانية وانتهاكا سافرا للمبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وتحد عنيف من قبل إسرائيل للمجتمع الدولي بأكمله".
واضاف الحلبي ان "اسرائيل تضرب من جديد القانون الدولي بعرض الحائط وترتكب جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة في ظل صمت تام من المجتمع الدولي بشأن ما يمارس ضد المدنيين الابرياء".
وأشار الى أن الاعتداءات الاسرائيلية طالت الدول المجاورة ومنها لبنان الأمر الذي يهدد بتوسع الحرب وارتفاع عدد الضحايا لافتا الى أن لبنان لم يكن ولن يكون يوما راغبا في الحرب.
وطالب بالدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.
وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين داخليا ونحو الخارج وتوطينهم في بلد آخر رفضا قاطعا" داعيا الى ضرورة الوقف الفوري للاعمال العسكرية والانتهاكات اللا انسانية والحصار الظالم.
وطالب الحلبي بضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين وتأمين الممرات الآمنة للادخال الفوري للمساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة المحاصرين تحت نيران الآلة الحربية الاسرائيلية منذ 7 اكتوبر الجاري.
ودعا الى تفعيل دور الهيئات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان وآليات العدالة الدولية والمجلس الأممي لحقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية لمسائلة ومحاسبة اسرائيل عن كافة الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والافعال العدوانية التي تقترفها بحق الفلسطينيين.
من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين ألى ادانة بلاده للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية داعيا الى الوقف الفوري لاطلاق النار.
واستنكر حسام الدين محاولات التذرع بما يسمى حق الدفاع عن النفس "لتبرير المجازر الإسرائيلية وقتل الأبرياء ومحاولات المساواة بين الضحية والمعتدي المستعمر" مشددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في الوقف الفوري للعدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكد أن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل جرائم حرب ضد الانسانية بموجب القانون الدولي الانساني.
وأشار في هذا الاطار الى تصريحات قادة تلك الدول ومواقفها المنحازة في الأمم المتحدة التي "تشجع كيان الاحتلال الاسرائيلي على التمادي في جرائمه واستهتاره بالقوانين الدولي والقيم الانسانية واصراره على ممارسة العنصرية والتطهير العرقي".
وأوضح حسام الدين أن الكيان الاسرائيلي يهدف الى كسر ارادة الشعب الفلسطيني والغاء حقه في الوجود ووضعه أمام خيار الموت أو الرحيل القسري عن أرضه لصالح مخطط استعماري استيطاني عنصري غير انساني.
ونبه الى استفزازات عسكرية على لبنان وسوريا بما في ذلك الاعتداءات المتكررة مؤخرا على مطاري دمشق وحلب في محاولة لتوسيع نطاق الحرب والعدوان بما يهدد السلم والأمن على امتداد المنطقة وخارجها.
وأكد حسام الدين أن جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين لا تنفصل عن انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة وإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري الممنهج للشعب الفلسطيني الى خارج ارضه والذي يشكل جريمة حرب بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
من جانبه أكد مندوب سلطنة عمان السفير عبد الله الرحبي ادانة السلطنة للانتهاكات الواسعة المنظمة لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها حق الحياة.
وأكد الرحبي ادانة بلاده بأوضح العبارات الاستهداف الممنهج لمقومات حياة المدنيين العزل بدءا من القتل العمد مرورا باستهداف منشآت الرعاية الصحية حتى استهداف دور العبادة.
وطالب بايقاف هذه الحرب وضرورة تكثيف المساعدات الانسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والبدء فورا بعودة المسار السياسي ومنع محاولات التهجير على حساب دول أخرى.
وأكد حاجة العالم الماسة إلى التطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني معربا عن استنكار بلاده للهجوم الاسرائيلي العنيف ضد استهداف مستشفى المعمداني وكنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس.
وقال الرحبي ان كشف حساب الخطايا الاسرائيلية يتضمن ما لا يمكن وصفه الا ب"جرائم الحرب والابادة" و "الجرائم ضد الانسانية" في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية.
وحمل اسرائيل بوصفها قوة احتلال المسؤولية الجنائية والدولية عن أفعالها موضحا أن اسرائيل ارتكبت خلال هذا العدوان انواعا من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وطالب الهيئات الاقليمية والدولية المعنية وكذلك آليات العدالة الدولية باتخاذ مواقف فورية مشددا على مطالبة سلطنة عمان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق "روما الأساسي".
وأكد تأييد سلطنة عمان مجددا لقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه أعرب ممثل قطر في الاجتماع عن شكره لدولة الكويت على دعوتها لعقد هذه الدورة الاستثنائية مؤكدا دعم وتأييد دولة قطر للبيان الذي سيصدر عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في هذه الدورة الاستثنائية.
ومن المقرر ان يصدر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة لحقوق الانسان توصيات بشأن الاوضاع المأساوية التي يشهده
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