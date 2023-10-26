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تدشين رابطة الطبيبات العربيات في الأردن بمشاركة كويتية

10/26/2023 11:32:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 10 (كونا) -- دشن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة اليوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان رابطة الطبيبات العربية بمشاركة وفود طبية عربية ومن بينها الكويت.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الطبيبة العربية الثالث الذي تنظمه (جمعيةالطبيبات الاردنية) بالتعاون مع (المجلس الطبي الأردني) ويقام برعاية الامير الحسن بن طلال وتم خلاله الاعلان عن استضافة الكويت لمؤتمر الطبيبة العربية بنسخته الثانية في ديسمبر العام المقبل.
وقالت استشارية الجراحة العامة وجراحة ومناظير السمنة في المستشفى الأميري الدكتورة اسماء الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن استضافة الكويت للمؤتمر القادم يعد شرفا وإنجازا ودعما للجهاز الطبي الكويتي الذي يعد من الاجهزة الطبية الاكثر كفاءة في المنطقة.
وذكرت أن المؤتمر سيتم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية الطبية الكويتية ويشكل فرصة للطبيبات العربيات للتعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية والنسائية والمؤسسات التي تقدم خدمات صحية واجتماعية لضمان تنظيم المؤتمر بما يخدم القطاع الصحي في الكويت ويعزز من كفاءته.
وحول تأسيس رابطة الطبيبات العربية قالت الراشد أن هذه الفكرة ولدت خلال فعاليات مؤتمر الطبيبة العربية الأول العام الماضي في عمان وكانت عضوات الوفد الكويتي جزءا من تأطير الفكرة وتنميتها.
وعبرت عن سعادتها بتمثيل دولة الكويت في مجلس ادارةالجمعية إلى جانب عدد من الدول العربية في مجلس الادارة الذي يضم اربع دول.
وشارك الوفد الكويتي في عدد من جلسات المؤتمر خاصة المتعلقة بموضوعات السمنة وعلاجاتها والتبرع بالأعضاء والصحة النفسية وغيرها من الجلسات التي قدمتهاالطبيبات الكويتيات اعضاء الوفد.
ويشارك في المؤتمر خمس طبيبات كويتيات ضمن تخصصات مختلفة وهن استشاري الباطنية والجهاز الهضمي في المستشفى الأميري الدكتورة معصومة العلي و استشاري طب الأسرة الدكتورة هدى الدويسان و ورئيسة قسم جراحة الأعضاء في مركز حامدالعيسى الدكتورة سجى سرور واختصاصية زراعة الاعضاء الدكتورة جيلان مصطفى. (النهاية)

ع م ن / ف ا س



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