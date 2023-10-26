تدشين رابطة الطبيبات العربيات في الأردن بمشاركة كويتية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 10 (كونا) -- دشن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة اليوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان رابطة الطبيبات العربية بمشاركة وفود طبية عربية ومن بينها الكويت.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الطبيبة العربية الثالث الذي تنظمه (جمعيةالطبيبات الاردنية) بالتعاون مع (المجلس الطبي الأردني) ويقام برعاية الامير الحسن بن طلال وتم خلاله الاعلان عن استضافة الكويت لمؤتمر الطبيبة العربية بنسخته الثانية في ديسمبر العام المقبل.
وقالت استشارية الجراحة العامة وجراحة ومناظير السمنة في المستشفى الأميري الدكتورة اسماء الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن استضافة الكويت للمؤتمر القادم يعد شرفا وإنجازا ودعما للجهاز الطبي الكويتي الذي يعد من الاجهزة الطبية الاكثر كفاءة في المنطقة.
وذكرت أن المؤتمر سيتم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية الطبية الكويتية ويشكل فرصة للطبيبات العربيات للتعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية والنسائية والمؤسسات التي تقدم خدمات صحية واجتماعية لضمان تنظيم المؤتمر بما يخدم القطاع الصحي في الكويت ويعزز من كفاءته.
وحول تأسيس رابطة الطبيبات العربية قالت الراشد أن هذه الفكرة ولدت خلال فعاليات مؤتمر الطبيبة العربية الأول العام الماضي في عمان وكانت عضوات الوفد الكويتي جزءا من تأطير الفكرة وتنميتها.
وعبرت عن سعادتها بتمثيل دولة الكويت في مجلس ادارةالجمعية إلى جانب عدد من الدول العربية في مجلس الادارة الذي يضم اربع دول.
وشارك الوفد الكويتي في عدد من جلسات المؤتمر خاصة المتعلقة بموضوعات السمنة وعلاجاتها والتبرع بالأعضاء والصحة النفسية وغيرها من الجلسات التي قدمتهاالطبيبات الكويتيات اعضاء الوفد.
ويشارك في المؤتمر خمس طبيبات كويتيات ضمن تخصصات مختلفة وهن استشاري الباطنية والجهاز الهضمي في المستشفى الأميري الدكتورة معصومة العلي و استشاري طب الأسرة الدكتورة هدى الدويسان و ورئيسة قسم جراحة الأعضاء في مركز حامدالعيسى الدكتورة سجى سرور واختصاصية زراعة الاعضاء الدكتورة جيلان مصطفى. (النهاية)
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